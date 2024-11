My Little Puppy: Ein Spiel über einen Corgi, sein Herrchen und … den Tod?

KRAFTON, Inc. und Dreamotion veröffentlichen den Teaser-Trailer für das kommende Spiel My Little Puppy. Den Teaser-Trailer gibt es hier zu sehen!

Über My Little Puppy

Während er Zeit im Hundehimmel verbringt, fängt der Corgi namens Bong-gu plötzlich den Geruch seines Herrchens ein. Jetzt begibt er sich mit euch auf eine Reise, um sein Herrchen wieder zu treffen. Wird Bong-gu ihn wiedersehen können? My Little Puppy ist ein Einzelspieler-Abenteuerspiel, das von einer besonderen Idee inspiriert ist: „Wenn man seinen geliebten Hund verliert, wartet dieser im Jenseits bereits sehnsüchtig darauf, seinen Menschen dort zu empfangen.“ In dem Spiel schlüpfen wir also in die Rolle eines Hundes im Himmel, der sich auf den Weg macht, seinen Besitzer zu empfangen, der gerade seine Reise ins Jenseits angetreten hat.

Auf der Reise dorthin erkundet der Hund verschiedene Regionen des Jenseits, wie Ozeane, Wüsten oder verschneite Ebenen. Dabei trifft er auf andere Hunde, die ihren Besitzer auch wiedersehen möchten, und ihm ihre Geschichten erzählen. Wir werden uns durch Schnüffeln und Bellen verständigen und eine Reihe von Spielgenres erleben können, von Abenteuer über Action bis hin zu Racing. Lee Joon-young, CEO von Dreamotion, sagt: „Wir haben dieses Spiel entwickelt, um denjenigen Wärme und Trost zu spenden, die liebevolle Erinnerungen an ihre geliebten Vierbeiner haben.“ My Little Puppy wird im Jahr 2025 weltweit auf Steam veröffentlicht.