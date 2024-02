MWC 2024: Honor enthüllt “AI für alle Situationen”

HONOR hat seine neue übergeordnete All-Scenario-Strategie vorgestellt. Dazu zählen eine KI-gestützte, OS-übergreifende Zusammenarbeit und eine auf menschlichen Absichten basierende Künstliche Intelligenz sowie eine Reihe von intelligenten Geräten, die das Tech-Unternehmen gemeinsam mit globalen Partnern auf den Markt bringt.

Während der Keynote auf dem MWC 2024 verkündete HONOR gleich zwei globale Markteinführungen: den Launch des HONOR Magic6 Pro und ihren neuesten KI-PC, das HONOR MagicBook Pro 16. Beide Geräte sind mit HONORs plattformbasierter KI ausgestattet, um nutzerzentrierte Erfahrungen zu ermöglichen.

„Da wir in die KI-Ära vorstoßen, hat sich HONOR dazu verpflichtet, menschenzentrierte Innovationen zu liefern, die eine offene und nahtlose Erfahrung ermöglichen, um die Wünsche und Probleme unserer Kunden zu lösen“, sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd. „Wir freuen uns, die weltweite Markteinführung des neuen HONOR Smartphones und des KI-PCs anzukündigen, die das Nutzererlebnis mit branchenführenden KI-Funktionen wahrhaft revolutionieren und gleichzeitig die Grenzen der Mensch-Gerät-Interaktion durchbrechen.“