MWC 2022: realme hat das realme GT 2 Pro vorgestellt

realme hat heute auf dem MWC 2022 offiziell die realme GT 2-Serie vorgestellt. Das Flaggschiff realme GT 2 Pro wurde im Detail erörtert – lest hier mehr!

Über das realme GT 2 Pro

Als absolutes Premium-Flaggschiff ist die realme GT 2-Serie ein entscheidender Schritt nach vorne für realme, um in den Premium-Smartphone-Markt vorzustoßen. Das realme GT 2 Pro mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ist ab 749,99 Euro, und das realme GT 2 mit dem Snapdragon 888 ab 549,99 Euro erhältlich. Dies erinnert an die Strategie von OPPO, die genauso zwischen ihren einzelnen Angeboten durch die Wahl des Prozessors entscheiden. Innerhalb der Early-Bird-Aktion sind die Smartphones vom 8.-15. März zu folgenden Konditionen erhältlich:

Das realme GT2 Pro 128GB/8GB + realme Pad 64GB/4GB für 749,99 € abzgl. 100 € Cashback. (649,99€)

Das realme GT 2 128GB/8GB + realme Pad 64GB/4GB für 549,99 € abzgl. 100 € Cashback. (449,99€)

Das realme GT 2 Pro verwendet das Super Reality Display, welches für eine unglaublich realistische Darstellung sorgt, die sich hochwertig, natürlich und authentisch anfühlt und eine ultrahochauflösende Anzeige mit einer hohen Bildwiederholrate bietet. realme preist es als weltweit erstes AMOLED Flat-Display mit LTPO 2.0 Technologie an. So wurde das Super Reality Display mit einem 6,7 Zoll E4 AMOLED mit über 4,5 Millionen Pixeln und satten 525 Pixeln pro Zoll entwickelt. Das Super Reality Display verfügt über eine Farbtiefe von 10 Bit. Mit dieser Farbtiefe können jeweils 1.024 Rot-, Grün- und Blautöne dargestellt werden, was insgesamt 1,07 Milliarden Farben ergibt. Das Super Reality Display erreicht im Freien eine maximale Helligkeit von 1.400 nits und ist damit eines der hellsten seiner Klasse. 10.240 individuelle Helligkeitsstufen passen sich automatisch an die Umgebung an und sorgen so für optimale Energieeinsparung und ein angenehmes Seherlebnis. Das Display des realme GT 2 Pro wurde von DisplayMate mit der Note A+ und HDR10+ zertifiziert.

Technik und Nachhaltigkeit

Mit der LTPO 2.0-Technologie kann das Super Reality Display die Bildwiederholfrequenz automatisch von 1 bis 120 Hertz anpassen und so je nach Nutzung die Akkulaufzeit um 1,7 Stunden verbessern. Mit dem GT-Modus 3.0 bietet es dazu auch 1.000 Hz Touch-Erkennungsrate. Außerdem hat das GT 2 Pro von DisplayMate die höchstmögliche Punktzahl für die Bildschirmqualität erhalten: A+. Damit das Display auch dauerhaft gut aussieht, hat realme es mit dem Gorilla Glass Victus von Corning ausgestattet. Das Flaggschiff realme GT 2 Pro wird durch die neueste Snapdragon 8 Gen 1-Technologie betrieben. Sie verwendet die fortschrittliche 4nm-Prozesstechnologie und die weltweit erste ARM v9-Architektur, die 30 % Spitzenleistung und anhaltende Effizienzsteigerungen bietet.

Das realme GT 2 Pro verfügt laut eigener Aussageüber die branchenweit größte Wärmeabgabefläche, um die Leistung des Chips zu maximieren. Der Kühlbereich ist mit einer völlig neuen 9-Lagen-Kühlstruktur mit einer Edelstahl-VC-Fläche konstruiert, die für anhaltende Performance sorgen soll. realme arbeitet erneut mit dem weltbekannten Industriedesigner Naoto Fukasawa zusammen, um das branchenweit erste biobasierte Polymerdesign zu entwickeln, das auf dem nachhaltigen Konzept der Papierkunst basiert. So besteht die hintere Hülle des Smartphones aus dem biobasierten Copolymermaterial LNP ELCRIN von SABIC, das von ISCC+ zertifiziert wurde. Darüber hinaus stammen die Quellen der SABIC-Materialien aus Biomasseabfällen oder -rückständen, die nicht mit der Lebensmittelkette konkurrieren, wie etwa rohes Tallöl und mit Wasserstoff behandelte Pflanzenöle.

Über die Kameras

Die realme GT 2-Serie hat vier Farbvarianten – Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue. Alle Geräte haben allerdings starke Fotoqualitäten gemein, und das Flaggschiff prescht da voran! Das realme GT 2 Pro verfügt über ein bemerkenswertes Dreifach-Kamera-Setup mit der weltweit ersten 150°-Ultraweitwinkel-Kamera und einer Kamera mit 40-fachem Mikroobjektiv. Die 50 MP-Frontkamera verfügt über einen IMX766-Sensor mit omnidirektionalem PDAF-Autofokus und OIS-Funktionen für alle Pixel. Der IMX766 verfügt sowohl über eine optische Bildstabilisierung für Fotos als auch über eine elektronische Bildstabilisierung für Videos. Optische Bildstabilisierung bedeutet, dass sich das Objektiv selbst physisch bewegt, um die Bewegungen der Hand auszugleichen.

Außerdem kann die 150°-Ultraweitwinkel-Kamera extreme Panoramen aufnehmen, wodurch sich das Sichtfeld für die Bilder im Vergleich zu den meisten Standardkameras (84°) um 278 % vergrößert. Die 150°-Kamera in einem Smartphone braucht natürlich eine Software, die diese Vorteile nutzt. Und so hat realme auch den weltweit ersten Fish-Eye-Modus in ein Smartphone integriert.Die atemberaubende 40X Mikroobjektiv-Kamera 2.0 ermöglicht es Nutzer:innen, näher an das jeweilige Objekt heranzugehen und die Welt um sich herum auf eine ganz neue Art zu erleben. So sieht das Feature laut dem Hersteller in tatsächlichen Ergebnissen aus – wer solche kunstvollen Bilder schießen will, ist beim neuen Flaggschiff genau richtig:

Updates und andere Ankündigungen

Die auf Android 12 basierende realme UI 3.0 bietet neu gestaltete 3D-Symbole, das Fluid Space Design und Omojis sowie verbesserte Datenschutzfunktionen wie die Kontrolle von App-Berechtigungen und das Verbergen des Standorts. Die realme UI 3.0 wurde mit Blick auf Funktionalität und Anpassbarkeit entwickelt und ermöglicht es, sich mit größerer Freiheit auszudrücken und eine einzigartige Erfahrung zu schaffen. Außerdem verpflichtet sich realme zu drei Jahren wichtiger Android OS-Updates und 4 Jahren Android Sicherheits-Patches für die neue Serie. Als Performance-Flaggschiff hat das realme GT 2 eine ähnliche Ausstattung wie das realme GT 2 Pro, einschließlich Design, Akku, realme UI 3.0 und RAM. Es verfügt über ein 120Hz E4 AMOLED Display, den leistungsstarken Snapdragon 888 5G-Prozessor und Edelstahl Vapor Cooling Plus sowie GT Mode 3.0.

Zudem wurde eine Reihe von AIOT-Produkten ebenfalls auf dem Launch-Event vorgestellt. Etwa das realme Book Prime mit ultraklarem 2K-Display und erstklassigem Vapor-Chamber-Flüssigkeitskühlsystem, ab 1.099,00 Euro. Dann war da noch der realme TV mit randlosem LED-Display, Chroma Boost Picture Engine, 24W Quad-Stereo-Lautsprechern und MediaTek Quad-Core-Prozessor, ab 219,00 Euro. realme bringt außerdem mit den realme Buds Air 3 für 59,00 Euro und realme Buds Q2s für 29,00 Euro die weltweit ersten TÜV Rheinland-zertifizierten Noise-Cancelling-Kopfhörer auf den Markt. Für weitere Informationen steht die offizielle Website von realme bereit!