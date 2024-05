MultiVersus (PC): Bombastische Rückkehr am 28. Mai 2024 mit neuem Battle Pass

Die neue Monetarisierungs- und Battle-Pass-Struktur für MultiVersus wurde vor der Rückkehr des Spiels nächste Woche enthüllt.

Der Entwickler Player First Games erklärte, dass wiederkehrende Spieler:innen neue Belohnungen im Spiel verdienen werden. Alle, die das Spiel während der Open Beta-Periode (zwischen Juli 2022 und seiner Schließung im Juni 2023) gespielt haben, erhalten den Premium Battle Pass kostenlos für Staffel 1, der den Jason Voorhees-Charakter enthält, wenn man sich vor dem 11. Juni beim Spiel anmeldet. Open Beta-Spieler:innen, die irgendwann – auch nach diesem Datum – zum Spiel zurückkehren, erhalten auch eine Snow Suit Finn-Charaktervariante, ein Rising Stars-Ringout und ein Banana Guard-Ansagerpaket. Alle Spieler:innen erhalten einen siebentägigen Belohnungskalender für den Abschluss des Tutorials. Wenn sie alle sieben Tage abgeschlossen haben, gibt es Goodies abzuholen!

So könnt ihr nämlich den Banana Guard-Kämpfer von Adventure Time sowie die Banana Guard-Variante freischalten. Der Battle Pass selbst hat mehr “hochwertige Gegenstände” sowohl in seinen kostenlosen als auch in seinen Premium-Stufen, einschließlich mehr Ringouts, Charakter-Skins, Spott und Währung. Die Spieler:innen können jetzt auch Gleamium, die Premium-Währung des Spiels, durch normales Gameplay sammeln, einschließlich durch beide Stufen des Battle Pass. Und: Wer von der vorigen Version noch Charakter-Token und Battle Pass-Token hat, kann sie immer noch verwenden, um Charaktere und Premium-Kampfpasse freizuschalten. MultiVersus kehrt offiziell am 28. Mai zurück, und zu den neuen Charakteren der Season 1 gehören der Joker von DC Comics, Jason Voorhees von Freitag, der 13., Agent Smith von The Matrix und Banana Guard von Adventure Time. Macht ihr (wieder) mit?