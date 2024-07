MultiVersus bringt zwei neue Modi, Agent Smith und Erleichterungen

Das neueste Update für MultiVersus, Version 1.05, ist da und fügt Agent Smith als spielbaren Charakter hinzu. Lest hier mehr!

Über MultiVersus 1.05

Laut den Patch-Hinweisen auf der MultiVersus Reddit-Seite kann auf Agent Smith bereits am 8. Juli zugegriffen werden, wenn die Spieler*innen genug Rifts im Beat Rifts, Get Agent Smith-Event kostenlos abschließen. Wenn die Spieler*innen das Event nicht abschließen können, wird Agent Smith am 23. Juli in die Hauptliste aufgenommen, wo er wie jeder andere Kämpfer gekauft werden kann. Version 1.05 fügt auch zwei neue Modi hinzu, Free-For-All und Spectator. Free-For-All entfernt das Teamelement aus Vier-Spieler-Matches, wobei der erste Spieler, der vier Ringouts erzielt, gewinnt. Der Zuschauermodus kann in benutzerdefinierten Spielen verwendet werden und unterstützt bis zu vier Zuschauer.