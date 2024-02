MtG Fallout Preview – Küchentisch Magic

Wir dürfen euch erste exklusive Eindrücke zum neuen Set von MtG Fallout zeigen, die wir von Wizards of the Coast bekommen haben.

Die neue MtG Fallout Edition erscheint am 8.3.2024 und hält vier Commander Precon Decks bereit, die alle Karten der Edition enthalten (gleich wie bei Doctor Who). Zusätzlich gibt es auch noch Sammler-Boosterpacks, die die serialisierten Karten beinhalten. Von Annie Sardelis (Senior Game Designer, Wizards of the Coast) und Dane Olds (Lead Weapons/Character Artist) wurden mir die neuen Precon Decks vorgestellt und viele neue Karten präsentiert.

Die vier Decks heißen:

Hail Caesar

Scrappy Survivors

Science!

Mutant Menace

Es fühlt sich an als wäre es gestern gewesen, als ich in Fallout 3 meinen treuen Gefährten Dogmeat am Schrottplatz aus den Klauen von ein paar Raidern befreit habe. Ich bin eigentlich ein Katzenmensch aber bei Dogmeat, Ever Loyal werden euch meine Knie weich (the goodest boy). Scrappy Survivors ist ein klassisches Go Tall Deck, wo ihr mit euren und Verzauberungen einzelne Kreaturen immer stärker und mächtiger macht.

Ich bin einfach gestrickt, weshalb ich ein Pauper Bogles Deck (ähnlich zu diesem hier) habe, das genau nach diesem Muster funktioniert, denn ich bin großer Fan von Auren und Verzauberungen. Da passt natürlich auch die Karte Idolized wunderbar ins Konzept und nebenbei sehen wir auch den coolen Artstyle, der dem VATS Modus aus Fallout nachempfunden ist.

Auch musikalisch habe ich Fallout in bester Erinnerung den Songs wie I Don’t Want to Set the World on Fire oder Jingle Jangle Jingle sind für das postnukleare Setting perfekt geeignet und werden von mir noch immer gerne gehört. Umso schöner, dass auch Three Dog, Galaxy News DJ mit am Start ist. Three Dog lebt im GNR-Gebäude und broadcastet von dort aus seine Radioshow ins gesamte Ödland, die die Spieler:innen per Radio immer und überall mit hin begleiten.



Three Dog “broadcastet” eure Auren zu allen anderen Kreaturen und ist damit nicht nur flavourtechnisch, sonder auch spielmechanisch richtig stark. Die Spoilerseason zu MtG Fallout beginnt zwar erst, aber ich habe schon jetzt mit dem Galaxy News DJ einen herausstechenden Kandidaten für meine Lieblingskarte des Sets. Doch es gibt natürlich nicht nur neue Karten, sondern auch Reprints, d.h. alte Karten in neue aufgelegtem Fallout Design. Ein weiterer Beweis dafür, dass Wizards of the Coast es gut beherrscht fremde IPs einzuflechten ist die beliebte Karte Puresteel Paladin, die es schon seit New Phyrexia 2011 gibt. Praktischerweise gibt es nämlich in Fallout den Rang Paladin, der die Elitesoldaten der Brotherhood darstellt. Somit wurden in einer Karte zwei Welten miteinander verschmolzen.

Hier noch die letzte neu gezeigte Karte des Scrappy Survivors Decks Heroic Intervention.

Science!

Dr. Madison Li, die auch Commander des Science! Decks ist, spielt in Fallout 3 eine tragende Rolle und verschwindet dann im Add-On Broken Steel, um erneut in Fallout 4 in Erscheinung zu treten. Das Deck dreht sich um Roboter, Artefakte und Energy Counter.

Wer Roboter sagt muss im Fallout-Universum das Wort Roboter in den Mund nimmt, kommt nicht um Liberty Prime herum, der von der Brotherhood of Steel in Fallout 4 wieder zusammengeschraubt und “recharged” wird.

Ähnlich wie auch bei Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde schaffen es auch hier wieder Sagen ins Spiel. Und was würde sich in diesem Fall besser anbieten als die verschiedenen Vaults mit ihren abstrusen, teilweise sogar grausamen, menschlichen Versuchen.

Hier findet ihr die restlichen Karten die zu diesem Deck gezeigt wurden: