MtG Commander Masters erscheint ab 4. August

„All die Macht, all die begehrten neu aufgelegten Karten, all die unübertroffenen Möglichkeiten zum Sammeln, alles für das beliebteste Format von Magic.“ Commander Masters ist das erste Masters-Set, das für das momentn verbreitetste Format von Magic entwickelt wurde, dem Commander-Modus. Dieses Set zielt ganz klar auf Commander-Spieler:innen ab und versucht mit neu aufgelegten Karten, alte Karten leichter beziehbar zu machen.

Wie immer, vergesst nicht, am 4. August eure Local Game Stores zu besuchen, da ihr dort mit Sicherheit bei einigen MtG Commander Masters Events mit dabei sein könnt. Wie ihr euch am einfachsten in der Nähe nach solchen Events umsucht, findet ihr hier, in unserem Küchentisch Magic Format.