Küchentisch Magic mit David – der Teaser

Ich möchte hier in Zukunft auf Beyond Pixels gerne mit euch meine Leidenschaft und Freude teilen Magic zu spielen. Hier schon mal ein erster Teaser dazu.

Bald ist Releasewochenende

Ich bin sehr weit weg um professionell Magic zu spielen und habe auch nicht die Ambitionen dazu. Deshalb habe ich das Ganze hier auch „Küchentisch“ und nicht „Pro Tour“ genannt. Stattdessen bin ich einfach leidenschaftlicher Magic-Spieler und Sammler und nach langer Abstinenz wieder voll zurück im Thema und spiele sehr viel Paper-Magic (das mit den echten Karten). Es gibt momentan kein Hobby für mich, dass sich so gut mit meinen Freunden teilen lässt und gleichzeitig so viel Spaß bereitet. Gut, wir treffen uns nun nicht mehr an Mamas Küchentisch, wie früher, sondern eher im Pub… Es ist aber immer noch die gleiche Magie wie damals, ein Boosterpack zu öffnen oder die neu erstandene Karte endlich in einem Match auszuspielen.

Diese Leidenschaft gipfelt gerade in der neuen Edition von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde, denn wie auch bei vielen anderen Spieler:innen da draußen, vereint das meine Liebe zu den Karten und Tolkiens wundervollem Universum. Ihr werdet in den nächsten Tagen aber keine ausgetüftelten Deckguides von mir bekommen. Es geht mehr darum die Freude und den Spaß, den ich mit Magic habe mit euch zu teilen, zu vermitteln und natürlich auch die neue Edition unter die Lupe zu nehmen. Dazu gehört aber auch, wie ich das „Medium“ Magic the Gathering wahrnehme und ja dazu gehören auch ausgeklügelte Deckguides, Kartenbesprechungen, Youtube Channels, die ich gut finde und vieles mehr, welche ich verlinken und teilen möchte. Übrigens, hier könnt ihr euch schon mal auf der offiziellen Homepage zum Der Herr der Ringe Set einstimmen.

Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, findet ihr hier meine Review zur letzten Edition March of the Machines und im Laufe des Wochenendes und darüber hinaus werden hier selbstverständlich Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Artikel folgen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß zum Release und keine Mulligans.