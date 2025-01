MSI Claw 8 AI+ Vorverkauf gestartet

Die Vorverkaufsphase für die neue MSI Claw 8 AI+ hat begonnen! Die Claw 8 AI+ wird als erster namhafter Gaming-Handheld exklusiv vom neuesten Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor (Serie 2) angetrieben, der für beeindruckende Leistung mit richtungsweisendem Performance-pro-Watt-Verhältnis steht. Auch dank des großen 80-Wh-Akkus ist für eine extra ausdauernde Laufzeit abseits einer Steckdose gesorgt. Das Gerät liefert mit seinem großen 8”-Bildschirm eine beeindruckende Darstellung inklusive 120-Hz- und VRR-Technik für rasante Gaming-Action. Als Copilot+ PC ausgezeichnet, ist das neue Topmodell der Claw-Serie auch bestens für aktuelle und kommende KI-Anwendungen gerüstet. Gleich zwei universelle Thunderbolt-4-Anschlüsse bieten modernste Konnektivität. Mit der optionalen MSI Nest Docking Station wird die Claw 8 AI+ so zum flinken Mini-PC auf dem eigenen Schreibtisch und lässt sich dank der hohen Thunderbolt-4-Datenraten auch ideal mit externen Grafikkarten erweitern.

Design für Komfort und Präzision

Das ergonomische Design wurde exakt an die natürlichen Konturen von Händen ganz unterschiedlicher Größe angepasst und bietet damit jedem Anwender besonderen Komfort. Die hochwertigen Bedienungselemente ermöglichen eine intuitive Bedienung und präzise Steuerung. Das geringe Gewicht ist ein weiterer Pluspunkt bei ausgiebigen Gaming-Sessions. Hall-Effekt-Sensoren bieten bei den Joysticks und Triggertasten höchste Präzision und Langlebigkeit in der Steuerung, zudem überzeugen alle Tasten mit klarem Druckpunkt.

Innovative Kühltechnik

Zur wirkungsvollen Kühlung setzt die Claw 8 AI+ auf die Cooler Boost HyperFlow-Technik von MSI. Das große Kühlsystem mit zwei Lüftern und aufwändigem Heatpipe-Verbund leitet die Wärme effizient und wirksam ab. Dabei wird nicht nur der Prozessor gekühlt, sondern die Luftkonvektion im Gehäuse gezielt auch dafür eingesetzt, alle Komponenten stets auf niedriger Temperatur zu halten – selbst bei längeren Gaming-Sessions.

Mehr Power für mobilen Spielspaß

Der Intel Core Ultra 7 Prozessor (Serie 2) ist auf Energieeffizienz optimiert und sorgt gleichzeitig für einen enormen Leistungsschub. Die Intel Arc Grafik 140V mit XᵉSS Technik hat ebenfalls deutlich an Performance zugelegt, mehr als 150 aktuelle AAA-Titel sorgen so auf der Claw 8 AI+ für besonderen Spielspaß.

Intuitive Benutzeroberfläche dank MSI Center M

Zum Nutzungserlebnis trägt auch die neue, aktualisierte »MSI Center M«-Benutzeroberfläche bei, die ein besonders intuitives Handling und einfache Navigation durch die Systemfunktionen und die eigene Spiele-Bibliothek ermöglicht. Dank des Windows 11 Betriebssystems bietet die Claw maximale Flexibilität bei der Auswahl der Spieleplattform, selbst Android-Mobile-Games lassen sich mit dem »MSI App Player« auf dem Handheld genießen.

Bezugsquellen

Die MSI Claw 8 AI+ kann ab sofort bei Alternate , Amazon und notebooksbilliger.de vorbestellt werden. Die Auslieferung der Geräte und der reguläre Verkauf starten in der ersten Februarwoche. Die ersten Käufer erhalten zudem bis zum 31. März 2025 kostenlos das Top-Game Diablo IV: Vessel of Hatred nach der Produktregistrierung von MSI mit dazu (Erweiterungspaket plus Basisspiel im Wert von 69,99 Euro).