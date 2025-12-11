MOVA MeowgicPod LR10 Prime Test: Smarte Toilette für die Katz’

Die fünf Tasten auf der rechten Seite der Einheit ermöglichen eine manuelle Steuerung, doch für das volle Nutzungserlebnis empfiehlt sich die Einrichtung der MOVAhome-App. Diese ist kostenlos für iOS und Android verfügbar und lässt sich binnen weniger Minuten mit dem Gerät koppeln. Wichtig ist, dass das heimische WLAN-Netz auf 2,4 GHz läuft, da die Katzentoilette wie vieles im Smart Home das 5-GHz-Band nicht unterstützt. Nach erfolgreichem Verbinden bietet die App umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, von automatischen Reinigungszyklen über verzögerte Starts bis hin zu einem speziellen Durchfallmodus. Besonders praktisch: Man kann in der App mehrere Katzen mit ihren jeweiligen Gewichten hinterlegen. Dank der integrierten Waage erkennt das System dann automatisch, welche Katze die Toilette gerade benutzt hat, und erstellt individuelle Nutzungsstatistiken. Ein cleveres Feature für alle, die die Gesundheit ihrer Samtpfoten im Blick behalten möchten. Vor dem ersten Einsatz befüllt ihr die Katzentoilette mit etwa 6 Litern klumpendem Katzenstreu – der MOVA LR10 Prime ist mit den meisten gängigen Streuarten kompatibel. Wie sieht das Teil in Action aus? Seht selbst:

Die Lieferung des MOVA MeowgicPod LR10 Prime erfolgt in einem ordentlichen Karton, der das Gerät gut geschützt zum Kunden bringt. Schon beim Öffnen wird deutlich: Hier wurde an die Verpackung gedacht, alles sitzt fest und sicher an seinem Platz. Die Bänder sind durchzuschneiden, der Deckel zu heben, und ihr kommt zu den guten Stücken! Im Lieferumfang enthalten sind die Haupteinheit mit bereits vormontierten Teilen, der herausnehmbare 11-Liter-Abfallbehälter, ein Aktivkohlefilter, ein Fläschchen mit Deodorisierungsflüssigkeit (reicht laut Hersteller für etwa 30 Tage), ein Netzteil mit Kabel, eine Streumatte und eine mehrsprachige Anleitung. Optional bietet MOVA Zubehörpakete mit Ersatzfiltern und Hygienebeuteln an. Der Aufbau gestaltet sich erfreulich unkompliziert. Die Haupteinheit ist bereits weitgehend zusammengebaut, lediglich der Abfallbehälter, der Filter und das Deodorisierungssystem müssen noch eingesetzt werden. Die Anleitung führt Schritt für Schritt durch den Prozess, und die Teile sind so konzipiert, dass sie nur in einer bestimmten Richtung passen – ein cleveres Design-Detail, das Fehler vermeidet. Nach dem Zusammenbau wird das Gerät an die Steckdose angeschlossen und eingeschaltet.

Das duale Geruchsbeseitigungssystem kombiniert einen Aktivkohlefilter mit automatischem Lufterfrischer-Spray und verspricht 24/7-Frische. Hinzu kommt die App-Steuerung via MOVAhome, die es ermöglicht, Reinigungszyklen anzupassen, Füllstände zu überwachen und Benachrichtigungen zu erhalten. Ein 12-stufiges Schutzsystem mit Infrarotsensoren soll dabei die Sicherheit der Tiere gewährleisten, indem Reinigungsvorgänge automatisch pausieren, sobald sich eine Katze nähert. Mit einer Betriebslautstärke von nur 30,2 Dezibel bewirbt MOVA das Gerät zudem als besonders leise. Das System arbeitet mit einem rotierenden Trommelmechanismus: Nach dem Toilettengang der Katze dreht sich die innere Trommel und siebt die Klumpen aus dem sauberen Streu in einen separaten 11-Liter-Abfallbehälter. Antihaft-Materialien sorgen dafür, dass selbst weiche Ausscheidungen problemlos entfernt werden. Laut Herstellerangabe kommt man bei einer Katze bis zu 15 Tage ohne manuelles Eingreifen aus, bei mehreren Katzen weniger.

Das soll dank vollautomatischer Reinigung, intelligentem Geruchsmanagement und App-Steuerung möglich sein. Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne mit über 1.100 verkauften Einheiten weltweit ist das Produkt nun offiziell erhältlich. Der MOVA MeowgicPod LR10 Prime ist eine selbstreinigende Katzentoilette der Premiumklasse, die sich deutlich von herkömmlichen Modellen abhebt. Das chinesische Unternehmen MOVA Tech positioniert das Gerät auf seiner offiziellen Website als innovative Lösung für moderne Haushalte, die Wert auf Hygiene, Komfort und intelligente Automatisierung legen. Mit einem Preis von 499,- Euro UVP (aktuell teilweise im Angebot für 399,- Euro) richtet sich das Produkt an alle, die bereit sind, in eine hochwertige Lösung zu investieren, um sich das tägliche Schaufeln zu ersparen. Was macht MOVA besonders stolz? Zuallererst das MeowBionic Pod-Design mit seinem großzügigen 110-Liter-Innenraum in halboffener Bauweise, der selbst großen Katzen oder Mehrkatzenhaushalten ausreichend Platz bietet.

Gehen wir aufs Klo!

Der MOVA MeowgicPod LR10 Prime funktioniert zuverlässig und macht genau das, was er verspricht. Nach jedem Toilettengang wartet das System eine einstellbare Zeit (zwischen 0 und 30 Minuten, standardmäßig etwa 5 Minuten) und startet dann den Reinigungszyklus. Die Trommel beginnt sich zu drehen, und man kann beobachten, wie die Klumpen durch die Rotation nach unten in den Abfallbehälter fallen. Dieser Vorgang funktioniert recht zuverlässig, und unsere beiden Testkatzen haben das System angenommen – allerdings erst nach einer entsprechenden Eingewöhnungsphase, wie ihr euch vorstellen könnt. Die Lautstärke während des Betriebs ist tatsächlich erfreulich niedrig. Mit rund 30 Dezibel ist das Gerät leiser als viele Konkurrenzprodukte, wenngleich man das Motorengeräusch und vor allem das Rieseln der Klumpen in den Auffangbehälter durchaus hört. Für geräuschempfindliche Personen oder Katzen gibt es die Möglichkeit, einen Nicht-Stören-Modus zu aktivieren, bei dem die Reinigung zu bestimmten Uhrzeiten ausgesetzt wird. Praktisch ist auch, dass man über die App jederzeit eine manuelle Reinigung starten kann, etwa um das Gerät zu testen oder nach dem Befüllen mit neuem Streu zu nivellieren. Die Geruchskontrolle funktioniert beeindruckend gut.

Der Filter saugt die Luft von oben ab und neutralisiert Gerüche, während das Spray nach jeder Reinigung einen feinen Nebel versprüht, der zusätzlich für Frische sorgt. Für Haushalte in kleineren Wohnungen oder bei mehreren Katzen ist dies ein echter Pluspunkt, da die Geruchsbelastung im Vergleich zu herkömmlichen Toiletten drastisch reduziert wird. Die Reinigung und Wartung ist denkbar einfach. Der Abfallbehälter lässt sich mit einem Handgriff nach vorne herausziehen, und man kann ihn entweder mit speziellen Beuteln oder mit ganz normalen Müllbeuteln auskleiden. Die Trommel selbst ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, sodass auch weiche Ausscheidungen nicht kleben bleiben. Dennoch sammeln sich über die Zeit Rückstände an, weshalb eine gelegentliche Tiefenreinigung notwendig ist. Die Kabine lässt sich mit einem Handgriff komplett entnehmen und kann dann unter fließendem Wasser oder sogar mit einem Gartenschlauch gereinigt werden. Ein großer Vorteil im Alltag ist die App-Anbindung. Über die MOVAhome-App sieht man nicht nur den Füllstand des Abfallbehälters und den Verbrauch der Deodorisierungsflüssigkeit, sondern erhält auch detaillierte Statistiken zur Nutzung. Wie oft war welche Katze auf der Toilette? Wie lange hat sie dort verbracht?

Warum MOVA MeowgicPod LR10 Prime?

Diese Daten können bei der Früherkennung von Gesundheitsproblemen hilfreich sein. Zudem gibt es Benachrichtigungen, wenn der Abfallbehälter voll ist oder Verbrauchsmaterialien nachgefüllt werden müssen. Cool ist zudem das großzügige MeowBionic Pod-Design mit seinen 110 Litern Innenraum zu nennen. Im Vergleich zu vielen anderen selbstreinigenden Katzentoiletten, die oft mit sehr kleinen Scharrflächen auskommen müssen, bietet die MOVA deutlich mehr Platz. Das halboffene Design reduziert das Gefühl, in einer Höhle zu sitzen, und gibt ängstlichen Katzen die Möglichkeit, ihre Umgebung im Blick zu behalten – ein wichtiger Aspekt für das natürliche Sicherheitsbedürfnis der Tiere. Das duale Geruchsbeseitigungssystem ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Während viele Konkurrenzprodukte entweder nur auf Filter oder nur auf geschlossene Abfallbehälter setzen, kombiniert MOVA beides und fügt noch das automatische Lufterfrischer-Spray hinzu. Die Deodorisierungsflüssigkeit bildet einen Nanofilm mit biologischen Enzymen, die Gerüche direkt an der Quelle aufspalten. Das Ergebnis ist eine nahezu geruchsfreie Umgebung, selbst in unmittelbarer Nähe des Geräts – im Vergleich zu anderen, herkömmlichen Katzentoiletten ist das eine wahre Offenbarung.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind ebenfalls hervorzuheben. Das 12-stufige Schutzsystem mit Infrarotsensoren und Einklemmschutz sorgt dafür, dass der Reinigungszyklus sofort stoppt, sobald sich eine Katze der Toilette nähert oder während des Vorgangs hineinspringt. Diese Sensoren arbeiten in Echtzeit und bieten ausfallsichere Steuerungsmechanismen, die besonders bei neugierigen Katzen wichtig sind. Zusätzlich gibt es eine Kindersicherung, die verhindert, dass die Tasten am Gerät versehentlich betätigt werden. Die Betriebskosten beschränken sich im Wesentlichen auf die Verbrauchsmaterialien: Katzenstreu, Ersatzfilter (alle paar Monate) und Deodorisierungsflüssigkeit (alle 30 Tage). Neben der automatischen Reinigung nach jeder Nutzung gibt es einen zeitgesteuerten Modus, bei dem die Toilette zu festgelegten Zeiten reinigt, sowie einen manuellen Modus für maximale Kontrolle. Der spezielle Durchfallmodus ist für Situationen gedacht, in denen die Katze krank ist: Dabei wird die Trommel vor der eigentlichen Reinigung mehrfach hin und her bewegt, um weiche Ausscheidungen besser ins Streu einzuarbeiten und eine hygienischere Entsorgung zu gewährleisten. Solche Feinheiten zeigen, dass MOVA tatsächlich an verschiedenste Situationen gedacht hat.

Was aufgefallen ist

Die Größe des Geräts ist ein zweischneidiges Schwert. Mit seinen Abmessungen ist der MOVA LR10 Prime kein Leichtgewicht und benötigt einen festen Standort mit Zugang zu einer Steckdose. Für kleinere Wohnungen kann dies eine Herausforderung sein, da das Gerät doch recht prominent im Raum steht. Andererseits ist gerade diese Größe notwendig, um den großzügigen Innenraum und den 11-Liter-Abfallbehälter unterzubringen. Das Gewicht des Geräts sorgt zudem für Stabilität, sodass es selbst von größeren Katzen nicht umgestoßen oder verschoben werden kann. Bei der Verarbeitung und Haptik zeigt sich die Premiumklasse des Produkts. Das Gehäuse besteht aus robustem Kunststoff, der sich hochwertig anfühlt und nicht billig knarzt. Die Oberflächen sind glatt und leicht zu reinigen, und sämtliche beweglichen Teile wie der Abfallbehälter oder die abnehmbare Kabine rasten sauber ein. Weiters funktioniert die Antihaftbeschichtung der Innentrommel überraschend gut, auch wenn sich bei intensiver Nutzung über mehrere Wochen naturgemäß Rückstände bilden, die eine gelegentliche Reinigung erfordern.

Die Wärmeentwicklung ist erfreulicherweise kein Thema. Selbst nach stundenlangem Betrieb oder während langer Reinigungszyklen wird das Gerät nicht merklich warm. Die Elektronik und der Motor sind offenbar so konzipiert, dass sie effizient arbeiten und keine übermäßige Hitze produzieren. Dies ist besonders wichtig, da die Toilette oft in geschlossenen Räumen oder Badezimmern steht, wo sich Wärme stauen könnte. Auch die Lüftungsschlitze sind so positioniert, dass sie nicht verstopfen können, was zur Langlebigkeit des Produkts beiträgt. Sobald ein Update verfügbar ist, informiert die App darüber, und man sollte dieses auch durchführen, um von Verbesserungen und neuen Features zu profitieren. Allerdings kann so ein Update mehrere Minuten dauern, was bei anderen Smart-Home-Geräten ähnlich ist. Während dieser Zeit ist die Toilette nicht nutzbar, weshalb man das Update am besten zu einer Zeit durchführt, wenn die Katzen gerade anderweitig beschäftigt sind. MOVA scheint regelmäßig Updates zu veröffentlichen, was zeigt, dass das Unternehmen das Produkt weiterentwickelt und auf Kundenfeedback reagiert.

MOVA MeowgicPod LR10 Prime: Die Technik

Die MOVA MeowgicPod LR10 Prime arbeitet mit einem vollautomatischen Reinigungssystem, das auf einem rotierenden Trommelmechanismus basiert. Der Innenraum bietet ein großzügiges Volumen von 110 Litern, wobei die tatsächliche Scharrfläche etwa 410 x 380 mm beträgt – deutlich mehr als bei vielen Konkurrenzprodukten. Das Fassungsvermögen für Katzenstreu liegt bei etwa 6 Litern, was ausreicht, um eine saubere Schicht zu gewährleisten, ohne zu viel Material zu verschwenden. Der Abfallbehälter fasst 11 Liter, was bei einer Katze tatsächlich für bis zu 15 Tage ausreichen kann, bei mehreren Katzen entsprechend weniger. Das Gerät verfügt über ein duales Geruchsbeseitigungssystem, bestehend aus einem Aktivkohlefilter und einem automatischen Lufterfrischer-Spray. Der Filter sollte alle paar Monate ausgetauscht werden, während die Deodorisierungsflüssigkeit etwa 30 Tage hält und nachfüllbar ist. Die Bio-Enzym-Membran in Kombination mit dem Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche wie Ammoniak und Schwefeldioxid effektiv. Die Lüftung arbeitet automatisch nach jedem Reinigungszyklus, kann aber auch über die App manuell gestartet werden, wobei die Lüftungsdauer zwischen 30 und 180 Sekunden einstellbar ist.

Die Sicherheit wird durch ein 12-stufiges Schutzsystem gewährleistet, das Infrarotsensoren, ausfallsichere Steuerungen und Einklemmschutz umfasst. Mehrere Sensoren erkennen Katzen in einem Umkreis von etwa 30 cm und stoppen den Reinigungsvorgang sofort. Zusätzlich gibt es eine integrierte Waage, die das Gewicht der Katze erfasst und so eine Unterscheidung mehrerer Tiere im Haushalt ermöglicht. Was die Betriebslautstärke angeht, sie liegt bei nur 30,2 Dezibel, was im Vergleich zu anderen automatischen Katzentoiletten sehr leise ist. Die Steuerung erfolgt wahlweise über fünf Tasten direkt am Gerät oder über die kostenlose MOVAhome-App für iOS und Android. Die App-Verbindung läuft über WLAN (2,4 GHz erforderlich) und bietet umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten sowie Echtzeit-Benachrichtigungen, auch wenn die Beschreibungen der Einstellungen teils abgeschnitten sind.. Das Gerät ist nach IP-Standard nicht offiziell wasserdicht, sollte aber gegen Spritzwasser geschützt sein – für eine gründliche Reinigung kann die Kabine komplett entnommen und abgespült werden. Eine Zusatzstufe erleichtert den Einstieg für ältere Katzen, und die Produktabmessungen liegen bei 552 x 583 x 764 mm bei einem Eigengewicht von 12,5 kg.