Motorola kündigt neue edge-Smartphones und Earbuds an

Motorola stellt neue Smartphones vor, namentlich das motorola edge50 ultra, das motorola edge50 pro und das motorola edge50 fusion.

Mehr zu den neuen Motorola-Handys

Diese Smartphones verändern das, was bei einem Weltklasse-Smartphone wirklich wichtig ist, und bieten eine smartere Kombination aus idealen Komponenten, hochwertigem Design, einem der fortschrittlichsten Kamerasysteme mit KI-basierten Funktionen und der weltweit ersten von Pantone validierten Smartphone-Kamera sowie einem farbechten Smartphone-Display. „Motorola setzt mit der neuen motorola edge50 Familie Maßstäbe für Top-Smartphones“, sagt Björn Simski, Director und General Manager von Motorola Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Wir haben intensiv daran gearbeitet, unsere Kamera-Hardware und -Software noch weiter zu optimieren und mit neuesten, KI-gestützten Funktionen einen Schritt voranzugehen.“

Das Design der motorola edge50-Serie ist auf Harmonie ausgerichtet. Das Ergebnis ist eine Familie mit einladenden Texturen und Rundungen, die sich nicht nur gut anfühlen, sondern auch elegant aussehen. Die Geräte sind mit Materialien wie Echtholz, einer in Italien handgefertigten Sonderedition aus Perlmuttpolymer, oder veganem Wildkunstleder in Trendfarben umhüllt und sind nach IP68 zertifiziert. Das Ergebnis sind leichte, atemberaubende Geräte, die sowohl die taktilen als auch die visuellen Sinne ansprechen und eine überzeugende Wahl für Verbraucherinnen und Verbraucher darstellen, die ein intelligentes, perfekt ausbalanciertes mobiles Erlebnis suchen. Das Inlay auf der Rückseite der Smartphones geht fließend in das Kamerasystem über, mit dem die Nutzerinnen und Nutzer mühelos wichtige Momente festhalten können.

Über moto AI

Im Hintergrund arbeitet moto AI, um jede Interaktion zu verbessern, indem es den Nutzer:innen ermöglicht, intuitiv Inhalte zu erstellen, ihr Gerät zu personalisieren, die gesuchten Informationen abzurufen und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. moto AI ist überall integriert, von der Kamera über die Navigation und Suche bis hin zu einer generativen KI-Anwendung für die Erstellung von Bildschirmhintergründen. In der neuen Edge-Familie erleben die Nutzer deutliche Verbesserungen in der Bildqualität und die fortschrittlichsten Lösungen von Motorola zur Bewegungserkennung. Die beeindruckende Autofokus-Technologie, die Kamerasensoren und die größeren Pixel führen zu einer verbesserten Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Nacht. All diese Funktionen, kombiniert mit einem ganzen Arsenal verschiedener Objektive, sorgen dafür, dass alle ihre besten Schnappschüsse aufnehmen können.

Google Fotos ist Motorolas systemeigene Galerieanwendung für Fotos und Videos. In den kommenden Wochen werden die Nutzerinnen und Nutzer über Google Fotos direkt auf ihrem Smartphone auf noch weitere verbesserte KI-Bearbeitungswerkzeuge zugreifen können, darunter: Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur und mehr. Die Smartphones der motorola edge50-Familie sind die weltweit ersten Smartphones mit einer Pantone validierten Kamera und einem Display, das in Zusammenarbeit mit Pantone entwickelt wurde. Nutzer können die Welt mit Pantone-validierten Farben und Hauttönen genauso erfassen und betrachten, wie sie sie sehen – ideal für die Erstellung von Inhalten. Pantone SkinTone Validated stellt sicher, dass das, was der Benutzer mit der Kamera aufnimmt, oder auf dem Bildschirm sieht, tatsächlich das breite authentische Spektrum menschlicher Hauttöne darstellt.

Das motorola edge50 ultra

Das motorola edge50 ultra wurde entwickelt, um selbst die anspruchsvollsten Smartphone-Nutzer:innen zu beeindrucken. Mit seinen angenehmen Kurven, hochwertigen Materialien wie Echtholz und veganem Leder sowie der Pantone-Farbe des Jahres, Peach Fuzz, ist dieses Gerät mehr Kunstwerk als Smartphone. Ein schlanker, sandgestrahlter Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass Victus und IP68-Zertifizierung sorgen dafür, dass das hochwertige Design sowohl Form als auch Funktion erfüllt. Die Top-Auswahl an hochauflösenden Kameras bietet die Flexibilität, jede Art von Komposition einzufangen und detailreiche Ergebnisse bei allen Lichtverhältnissen zu erzielen. Das Gerät verfügt über ein 50-MP-Hauptobjektiv, ein 64-MP-Teleobjektiv mit 3-fach optischem Zoom und 100-fach Superzoom, ein 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit Makrofunktion und eine 50-MP-Selfiekamera mit Autofokus.

Das Hauptobjektiv kombiniert zudem die Pixel zu einem größeren 2,4 µm Ultra-Pixel, für 20% mehr Lichtabsorbtion, um eine hervorragende Leistung bei Nacht zu erzielen. Dieses fortschrittliche Kamerasystem des motorola edge50 ultra nutzt die Leistungsfähigkeit von moto AI, um sowohl bei Fotos als auch bei Videos phänomenale Leistungsverbesserungen zu erzielen. Die neue Photo Enhancement Engine macht es einfach, bei jeder Aufnahme perfekte Bilder zu machen. Sie nutzt künstliche Intelligenz, um die Einstellungen mehrerer Aufnahmemodi gleichzeitig in einem einzigen Schritt zu kombinieren und so die bestmögliche Qualität zu erzielen – ganz ohne Experten-Know how. Die Engine nutzt KI zur Feinabstimmung des Bildes für optimale Details, Klarheit, Kontrast, Schatten, Farbe und Bokeh.

Technische Details

Dank KI werden Videos besser stabilisiert, das Motiv im Fokus gehalten, unterschiedliche Lichtverhältnisse bewältigt und Funktionen wie Langzeitbelichtung ermöglicht. Damit nicht genug, das motorola edge50 ultra bietet zusätzliche Optionen, um mit moto AI personalisierte Hintergrundbilder für das Gerät zu erstellen. Sogar eine Bilderstellung via Texteingabe wird es geben! Das neue Flaggschiff verfügt außerdem über ein 6,67-Zoll-Super-HD (1220p)-POLED-Display, das eine um 13 % höhere Auflösung als die Vorgängergeneration bietet. Dank Dolby Atmos erleben wir mehr Tiefe, Klarheit und Details bei der Klangbühne. Dolby Head Tracking sorgt für ein natürlicheres und realistischeres Hörerlebnis, indem der Klang bei Kopfbewegungen neu kalibriert wird. In Kombination mit ihrer Lieblingsunterhaltung in Dolby Atmos genießen Nutzer:innen also ganz automatisch ein noch besseres Klangerlebnis.

Das motorola edge50 ultra ist mit der Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform, bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicherplatz ausgestattet. Zudem nutzt das neue Smartphone Ultra Wideband (UWB) – ein schnelles, energiesparendes Funkprotokoll mit verbesserter Sicherheit, das für eine präzise Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit von 10-30 cm verwendet wird. Mit UWB werden alle in der Lage sein, ihre Familie und Freunde in belebten Gegenden mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern zu finden oder sogar zu ihrem Fahrzeug zu gehen und es automatisch entriegeln zu lassen. Das Gerät ist für die Zukunft gerüstet, um die Vorteile der sich ständig weiterentwickelnden UWB-Welt zu nutzen. All das braucht Akku, daher könnt ihr das Gerät mit bis zu 125 Watt kabelgebunden oder mit bis zu 50 Watt kabellos wieder aufladen – das ist eine ordentliche Ansage!

Über das motorola edge50 pro

In Anlehnung an die Designästhetik des Flaggschiffs von Motorola verfügt das motorola edge50 pro über wunderschön geschwungene Kanten, einen sandgestrahlten Aluminiumrahmen und entweder veganes Leder oder eine in Italien handgefertigte Sonderedition aus Perlmutt, wodurch sich das Gerät weich und geschmeidig anfühlt. Es ist nicht nur leicht, sondern auch IP68-zertifiziert. Das Gerät bietet uns ein Kinoerlebnis auf einem nahezu randlosen 6,7″ 144Hz pOLED Display mit Super HD Auflösung und HDR10+ Zertifizierung. Aber es geht nicht nur um die Optik – das Smartphone bietet ein unvergleichliches Audioerlebnis mit Unterstützung für Dolby Atmos Immersive Sound. Dolby Head Tracking wird ebenfalls unterstützt.

Das Gerät verfügt außerdem über zwei große Stereolautsprecher und die Snapdragon Sound-Technologie sorgt für eine nahtlose Bluetooth-Verbindung ohne Verzögerungen oder Störungen. Zur Leistung: Das motorola edge50 pro wird von der Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform angetrieben und sorgt für flüssiges Gaming, schnelle Bildraten, hochauflösende Videos, blitzschnelle Dateiübertragungen und vieles mehr. Darüber hinaus bietet es bis zu 12 GB RAM und bis zu 512 GB Speicherplatz für müheloses Multitasking und reichlich Platz. Das neue Handy ist außerdem mit einem 125 W TurboPower-Ladegerät für schnelles Aufladen und einem 50 W TurboPower Wireless Charging für mehr Komfort ausgestattet – ganz so wie das neue Flaggschiff.

Die Kameras? Gut!

Mit seinem hochauflösenden 50 MP Kamerasystem nimmt das motorola edge50 pro atemberaubende Fotos und Videos auf. Die Hauptkamera verfügt über die größte für Smartphones verfügbare Blende (f/1.4), die 64 % mehr Licht durchlässt und so für eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und weiche, natürliche Unschärfe sorgt. Die 10-MP-3fach-Telekamera mit optischem Bildstabilisator ist eine wertvolle Ergänzung, die in dieser Produktklasse selten zu finden ist. Mit diesem Objektiv kann man die Szene aus dreifacher Entfernung mit dem optischen Zoom oder aus 30facher Entfernung mit dem Superzoom klar erkennen. Mit der 13-MP-Ultraweitwinkelkamera lässt uns das Produkt noch mehr von der Szene sehen.

Wahlweise dürfen wir aber auch dank Macro Vision sogar bis auf 3 cm an ein Objekt herankommen. Das motorola edge 50pro verfügt außerdem über eine 50 MP Frontkamera mit Autofokus, die dafür sorgt, dass auch Selfies in schönen Details und Farben erscheinen. Das Kamerasystem des neuen Modells beinhaltet einige der wichtigsten moto-AI-Funktionen des Flaggschiffs, darunter die neue Photo Enhancement Engine, Adaptive Stabilisierung, automatische Schärfenachführung und Style Sync. Mit dem neuen Langzeitbelichtungsmodus können Nutzerinnen und Nutzer ganz so wie mit dem neuen Spitzenmodell mit Lichtkunst kreativ werden.

Zum motorola edge50 fusion

Das motorola edge50 fusion bietet hochwertige Funktionen für ein breites Spektrum von Kunden. Ob für Studierende oder für Berufstätige, die viel unterwegs sind – die leuchtenden Farben und das schlanke Profil des Geräts machen es zum perfekten Begleiter. Nutzer:innen können zwischen den veganen Kunstleder-Optionen Hot Pink und Marshmallow Blue wählen, um einen Hauch von Einzigartigkeit zu erhalten, oder sich für die elegante Farbvariante Forest Blue entscheiden. Dank IP68-Zertifizierung und Corning Gorilla Glass 5 ist das Smartphone staub- und spritzwassergeschützt. Unabhängig davon, welche Art von Fotografie man bevorzugt, das Kamerasystem des Smartphones sorgt dafür, dass jeder Schnappschuss zu einem Meisterwerk wird.

Die 50 MP Ultra-Pixel Hauptkamera mit dem LYT-700C Sensor von LYTIA sorgt für schnelle Aufnahmen mit minimalem Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen. Die optische Bildstabilisierung (OIS) verhindert verwackelte Bilder und Videos auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Und die fortschrittliche All-Pixel-Fokustechnologie sorgt mit 32-mal mehr Fokuspixeln für schnellere und präzisere Nachtaufnahmen. So könnt ihr eure Perspektiven mit der 13-MP-Ultraweitwinkelkamera erweitern mit der integrierten Makrofunktion für extreme Nahaufnahmen ganz nah rangehen. Die 32-MP-Frontkamera mit Quad-Pixel-Technologie für verbesserte Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt für Selfies, die sich sehen lassen können.

So ist es aufgebaut

Das atemberaubende 6,7 Zoll Full HD+ Endlos-POLED-Display des motorola edge50 fusion erweckt kinoreife Unterhaltung zum Leben. Das Gerät erfüllt die Kinostandards für Farbumfang, Helligkeit, Farbgenauigkeit und Kontrast, damit alles genauso aussieht, wie es sein soll. Mit einer Farbtiefe von 10 Bit und der Unterstützung von über einer Milliarde Farbtönen bietet das Display leuchtende Farben und unendliche Kontraste. Und die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt für ruckelfreie Bewegungen und fließende Übergänge.

Das Audiosystem des Geräts ist perfekt auf die Displayqualität abgestimmt und liefert Hi-Res-zertifizierten Sound. Das Gerät ist mit Stereolautsprechern ausgestattet und unterstützt Dolby Atmos für ein immersives Klangerlebnis mit mehr Tiefe, Klarheit und Details bei der Wiedergabe – egal ob über kabelgebundene oder kabellose Kopfhörer. Abgesehen davon kann man sich freuen, denn das fusion ist nicht nur gut ausgestattet, sondern auch das leistbarste der neuen drei Geräte. Doch dann war da noch etwas!

Über die neue moto buds-Familie

Zusätzlich zu den Smartphones stellt Motorola die neue moto buds-Familie vor: die moto buds+ mit Sound by Bose und moto buds. Die neuen Kopfhörer bringen ein nahtloses, intensives Erlebnis in das Motorola-Ökosystem mit Hi-Res Audio und dynamischer aktiver Geräuschunterdrückung verpackt in einem modernen, wasserabweisenden Design. Motorola und Bose, zwei Kultmarken mit einem gemeinsamen Engagement für Innovation, haben sich zusammengetan, um die neuen Sound by Bose moto buds+ zu entwickeln. Die moto buds+ nutzen das Know-how von Bose, um ein unvergleichliches Hörerlebnis zu bieten, einschließlich beeindruckender aktiver Geräuschunterdrückung und EQ-Anpassung für eine erstaunlich hohe Audioqualität. Die moto buds+ wurden von Bose zertifiziert, um ein noch nie dagewesenes Audioerlebnis für die Franchise zu bieten. Sie sind auch mit Dolby Head Tracking kompatibel!

Allerdings nur, wenn sie mit der neuesten Familie der motorola edge -martphones mit Dolby Atmos-Unterstützung gekoppelt werden, die diese neueste Innovation unterstützen. Dolby Head Tracking sorgt für ein natürlicheres und realistischeres Klangerlebnis, indem der Ton neu kalibriert wird, wenn Nutzer:innen ihren Kopf bewegen. Wenn sie ihre Lieblingsunterhaltung in Dolby Atmos genießen, kommen sie in den Genuss eines noch besseren Klangerlebnisses mit größerer Klarheit, Detailtreue und Tiefe. Darüber hinaus kündigt Motorola die moto buds an, einen Kopfhörer mit einem Hi-Res Audio-zertifizierten Soundsystem in Studioqualität, das dem Nutzer ein ausgewogenes und hochwertiges Klangerlebnis bietet. Beide Kopfhörer verfügen außerdem über eine dynamische adaptive Geräuschunterdrückung, die Ablenkungen ausblendet, damit die Nutzer:innen ihre Lieblingsmusik oder Podcasts ungestört genießen können.

Preise und Verfügbarkeiten

Das motorola edge50 ultra wird in den kommenden Wochen in den Farben Peach Fuzz, Forest Grey und Nordic Wood erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 999,99 Euro. Das motorola edge50 pro ist ab sofort in den Farben Luxe Lavender, Black Beauty und Moonlight Pearl erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 699,99 Euro. Das motorola edge50 fusion wird demnächst in den Farben Forest Blue, Hot Pink und Marshmellow Blue erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt da bei 349,99 Euro. Man merkt also die Abstufung zwischen den Schwestermodellen auf einen Blick! Übrigens, die moto buds+ sind ab sofort erhältlich. Deren unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 149,99 Euro. Die moto buds werden in den kommenden Wochen erhältlich sein. Hier liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 59,99 Euro. Was haltet ihr von dieser Ankündigung, ist auch etwas für euch dabei?