PS VR-Titel Moss: Book II erscheint am 31.3.2022

Am 31. März dieses Jahr ist es soweit und ihr werdet in Moss: Book II auf PlayStation VR wieder mit Quill vereint. Passend dazu gibt es neues Gameplay-Material mit Entwickler-Einblicken.

Zur Feier der Ankündigung hat sich Josh Stiksma, leitender Ingenieur und Chefdesigner bei Polyarc, mit den Content Communication Managern von PlayStation, Justin Massongill und Tim Turi, zusammengesetzt, um eine Folge von PlayStation Underground aufzuzeichnen und den Fans einen kleinen Einblick in einige der Umgebungen, Gegner und Herausforderungen zu geben, die Spieler*innen in diesem neuen Abenteuer erwarten. In der Episode hat Polyarc zwar einige neue, einzigartige Features gezeigt – einschließlich eines Teasers für eine GEWALTIGE Begegnung, die Quill bevorsteht –, es wurden allerdings absichtlich eine Menge Spoiler ausgelassen, die Spieler:innen lieber selbst erleben sollen.