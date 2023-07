Monsters Domain lässt euch Helden töten und ihre Schätze einsacken

Genug davon, der Held zu sein? In Monsters Domain stellt ihr euch auf die andere Seite. Was euch im PC-Spiel erwartet, lest ihr hier!

Mehr zu Monsters Domain

Die offizielle Steam-Seite beschreibt den Titel wie folgt: „Verteidige die Domäne der Monster. Töte Helden und sammle ihre Schätze. Stell dich auf die Seite der Monster und plündere die Krieger, die so töricht sind, dein Reich zu erkunden. Baue deine Streitkräfte auf, verbessere sie und rüste sie mit besseren Waffen, Fähigkeiten und Tricks aus.“ Die meisten RPGs lassen euch die Rolle des Helden übernehmen und alles erkunden, von weitläufigen Outdoor-Standorten bis hin zu klaustrophobischen Dungeons. Stets gilt es, Monster zu töten und Schätze zu sammeln. In Monsters Domain wird das Ganze allerdings auf den Kopf gestellt: Hier spielt ihr als Monster und bekämpft Abenteurer, die töricht genug sind, um in eurem Territorium nach Schätzen zu suchen.