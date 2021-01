Monster Jam Steel Titans 2 angekündigt (+Gameplay-Trailer)

Gute Nachrichten für alle Fans von virtuellen Monster-Trucks – THQ Nordic und Feld Entertainment kündigten Monster Jam Steel Titans 2 an und gewähren auch gleich einen ersten Gameplay-Einblick.

Was erwartet euch in Monster Jam Steel Titans 2?

Das Spiel vereint alles, was die Fans am ersten Teil geliebt haben und wirft zahlreiche neue Trucks, wirklich agefahrene Welten und einen neuen Online-Multiplayer in den Ring. Der neue Kader an Trucks umfasst nun 38 Boliden, mit dabei sind die Fan-Lieblinge Sparkle Smash, Megalodon, Higher Education, Avenger, and Backwards Bob! Die fünf brandneuen Ingame-Welten erweitern das Monster-Jam-Universum und bieten viel Raum für Erkundung und spannende Entdeckungen. MJST2 bietet obendrein auch etwas für Fans von kompetitiven Wettbewerben: von Kopf-an-Kopf-Stadien-Rennen bis hin zu Freestyle-Wettbewerben oder Wegpunkt-Herausforderungen. SpielerInnen können sich online mit FreundInnen überall auf der Welt messen und mit bis zu sechs SpielerInnen den neuen Online-Multiplayer-Modus genießen.