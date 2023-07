Monster Hunter Now (iOS, Android) erscheint am 14. September 2023

Bereit für das nächste Pokémon Go? Niantic stellt mit Monster Hunter Now sein nächstes GPS-basierendes Spiel mit Capcom vor.

Mehr zu Monster Hunter Now

Capcom und Niantic haben Monster Hunter Now, das neue standortbasierte Handyspiel vom Studio hinter Pokémon Go, mit einem Veröffentlichungsdatum versehen. Der von Niantic entwickelte und vertriebene Titel wird am 14. September weltweit für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Der Titel wurde vor Monaten angekündigt, als der IP-Besitzer Capcom ihn als “eine zugängliche Jagderfahrung, die als Teil des Alltags genossen werden kann” bezeichnete. Das Spiel lässt Spieler:innen die Rolle von Jägern übernehmen und sich auf ein Abenteuer begeben. Darin werden wir „lebensechte Monster jagen, die in der realen Welt erscheinen.“