Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 Vorbesteller-Phase gestartet

Milestone stellte vor kurzem das Rider-Shape-System vor und verkündete zudem, dass die digitale Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 Vorbesteller-Phase für PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One ab sofort gestartet ist. Bei der Vorbestellung auf den Konsolen habt ihr Zugang zu zwei verschiedenen Versionen des Spiels. Was diese zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Standard Edition

Vollversion des Spiels

Customization Pack “Ice Blizzard”

Customization Pack “Fire Storm”

Special Edition

Vollversion des Spiels

Season Pass (inkl. Multiplayer-Credits, Legends Pack Vol. 1 & 2, US Open Track, Neon Pack, Allegiance Pack)

3 Tage Vorabzugang

Customization Pack “Ice Blizzard”

Customization Pack “Fire Storm”

Rider Shape-System stellt sich vor

Passend zum Start der Vorbesteller-Phase enthüllt Milestone auch Informationen zum Rider Shape-System und einen dazu passenden Trailer.