MONOPOLY angekündigt: Freundschaften zerstören in 4K-Auflösung!

Der Herausgeber Ubisoft und der Entwickler Engine Software haben MONOPOLY für einen Start im September 2024 angekündigt.

Mehr zu MONOPOLY

Das Spiel wird auf PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Amazon Luna verfügbar sein. Worum geht’s? Im neuen MONOPOLY kehrt das klassische Franchise (ein paar Titel gibt’s bereits) mit verbesserter Grafik und Gameplay zurück, die das Tabletop-Erlebnis zum Leben erwecken. Wenn sich die Spielfiguren auf dem Brett bewegen, können wir die Nachbarschaft bewundern und zusehen, wie sie sich vor unseren Augen verwandelt, von sonnigen Morgen bis hin zu stürmischen Nächten. Es gilt, jeden Winkel der Stadt zu erkunden, um versteckte Token aufzudecken, aber seid wachsam und haltet stets Ausschau nach Mr. Monopoly, der sich möglicherweise in Sichtweite versteckt! Somit erwartet uns ein authentisches Erlebnis mit Familie und Freunden – wir dürfen mit bis zu sechs Mitspieler:innen auf der Couch oder online spielen. Das Game ist tauglich für Spieleabende: Wir können wählen, ob wir einen Controller teilen oder alle den eigenen verwenden lassen.

“Da sich MONOPOLY seinem 90. Jahrestag nähert, freuen wir uns, mit Ubisoft zusammenzuarbeiten, um eine brandneue Version des klassischen Spiels zu liefern – eines, das die Spieler wirklich digital eintaucht und die Nachbarschaften und Orte des Brettspiels wie nie zuvor zum Leben erweckt”, sagte Hasbro und Wizards of the Coast Senior Vice President of Digital Strategy and Licensing Eugene Evans. “Diese Zusammenarbeit mit Ubisoft unterstreicht unsere laufende Strategie, unser digitales Spieleportfolio zu erweitern und die Reichweite unserer ikonischen Marken auf Spieler auf der ganzen Welt auszuweiten”. Moderne Features haben ebenfalls ihren Weg ins Spiel gefunden, so können wir verschiedene Würfel und Token nutzen, aber auch einen Fast-Modus, der uns zu schnellerem Nachdenken zwingt, der schnelleren Spielfortschritt und somit kürzere Spielrunden ermöglicht. Trailer zum Spiel gefällig?