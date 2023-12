Möglicher GTA 6 Trailer Leak

UPDATE:

Nach etwas Recherche konnten wir die ursprüngliche Quelle zurückverfolgen. Das Video stammt von Twitter/X und wurde am 2.Dezember hochgeladen, dazu wird in den Kommentaren dieses ursprünglichen Posts klar, dass die Bilder teilweise von Trailern bekannter Spiele wie Far Cry 6 und The Crew 2 stammen. Mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz wurden weitere Bilder und die Voice-Over Stimmen erzeugt. Die Tatsache, dass wir wissen dass der offizielle Trailer 1:30 lang sein soll und nicht wie hier nur eine Minute lang ist, als auch das Rockstar den Post nicht offline nehmen ließ, lässt stark vermuten, dass es sich hier um einen netten Fake Trailer handelt.