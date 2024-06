Mittendrin: Mit dem neuen THOMSON QLED Pro die sportliche Action hautnah miterleben

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Spiele in Paris lassen die Herzen von unzähligen Sportfans in diesen Tagen höherschlagen. Wer nicht live vor Ort dabei sein kann, erlebt mit der neuesten 144Hz-Technologie des THOMSON QLED Pro jedes Tor oder jeden Weltrekord auf beeindruckende Weise. Die QLED Pro-Modelle mit Google TV liefern brillante, flüssige Bilder und einen Sound in Stadionqualität. So wird das Wohnzimmer zur ausverkauften, stimmungsvollen Arena.

Die 144Hz-Technologie

Mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 144 Hz ist jeder Pass und jede Freudenträne zu sehen, als wäre man direkt im Stadion. Diese Funktion gewährleistet eine flüssigere Darstellung – ideal für schnelle Inhalte wie Actionfilme, Sportübertragungen und Videospiele. Sie reduziert Motion-Blur und Bildschirm-Lag und sorgt für ein immersives Seh- und Spielerlebnis. Dank der Quantum-Dot-Nanokristalle erzeugt das QLED-Display ausgewogene Helligkeit, beeindruckende Kontraste und einen erweiterten Farbbereich. So verpassen Zuschauer keine Szene, egal ob die Sonne ins Zimmer scheint oder Wolken den Himmel verhängen. In Kombination mit der 4K Ultra-HD-Auflösung erfassen Sie jedes Detail. Der Feier mit den Fans im Stadion und der La-Ola-Welle im Wohnzimmer steht also nichts mehr im Weg.

Die aktuellen QLED Pro-Modelle von THOMSON mit Google TV gibt es in den Größen 43“ bis 75“. Damit passen sie in jedes Wohnzimmer.

Google TV für den vollen Zugriff auf Top Streaming-Dienste

Wenn der Ball einmal ruht oder die Sportler gerade nicht um Medaillen kämpfen, bieten die smarten TV-Geräte von THOMSON dank Google TV multimedialen Spaß nach Maß. Nutzer können Apps und Abonnements verwalten, von einer Vielzahl intelligenter Funktionen profitieren und mehrere Benutzerprofile erstellen. Mit über 400.000 Filmen und TV-Sendungen im Angebot beliebter Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ ist für jeden etwas dabei. Per integrierter Google Cast-Schnittstelle lassen sich kompatible Smart-Geräte in Sekundenschnelle mit dem Fernseher verbinden.

Smarte Fernbedienung

Die ergonomische Fernbedienung liegt gut in der Hand und verfügt über eine sanfte Hintergrundbeleuchtung. So lässt sich auch bei schwachem Licht immer das passende Programm finden. Dank integriertem Google Assistant ist der THOMSON-Fernseher per Stimme steuerbar, sodass Nutzer per Sprachbefehl ihren Lieblingsfilm finden oder nach der richtigen Kleiderwahl für den nächsten Tag fragen können.

Drehen, um mehr zu sehen

Das herausragende Merkmal der QLED Pro-Modelle von THOMSON ist der zentrale schwenkbare Standfuß, der es ermöglicht, den Fernseher um bis zu 30 Grad zu drehen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie, egal ob Sie auf der Couch liegen oder sich im Raum bewegen, den Bildschirm für den perfekten Blickwinkel anpassen können.

Die Features des THOMSON Google TV QLED Pro auf einen Blick:

144Hz Bildwiederholfrequenz

Quantum Dot Filter

4K UHD

Schwenkbarer Standfuß

Google TV

Intelligente Sprachsteuerung

Google Cast

Dolby Vision & Dolby Atmos

Beleuchtete Fernbedienung

Rahmenloses Design

Triple-Tuner

A+ Panel-Qualität

3 Jahre Garantie

Verfügbarkeit & Preise

Der THOMSON Google TV QLED Pro ist ab sofort in führenden TV- und Elektronikmärkten wie POWER, Alza, NAY, Expert, ELKO und WESTNET in Ihren lokalen Märkten erhältlich. Er wird auch bei Euronics und Home&Tech (Sonepar) gelistet sein.