Minisforum bietet Komplett-Motherboard BD790i SE im Kleinstformat

PC-Bastler*innen aufgepasst: Minisforum bietet mit dem BD790i SE ein Mainboard mit geringen Abmessungen. Lest mehr!

Zum Motherboard BD790i SE

Die offizielle Shop-Website von Minisforum zeigt das BD790i SE im Mini-ITX-Formfaktor mit einem Ryzen 9 7940HX als CPU. Es gibt zwei Ausstattungsvarianten: Während die SE-Version (mit dem AMD Ryzen 9 7940HX) ab 399,- Euro erhältlich ist, ist die i-Version (mit dem AMD Ryzen 9 7945HX) ab 549,- Euro zu erstehen. Die Speichersteckplätze fassen 2 Stück DDR5 SO-DIMM, und die CPU-Taktraten gehen bis zu 5.200 MHz rauf. Beim Arbeitsspeicher beträgt die maximale Kapazität satte 64 GB. Der Speicher ist mit zwei M.2 2280-Steckplätzen ausgestattet und unterstützt PCI Express 4.0.

Zusätzlich steht PCI Express 5.0 x16 als Erweiterungssteckplatz zur Verfügung. Zu den weiteren Anschlüssen gehören USB 3.2 Gen 2 Typ-C, USB 3.2 Gen 1 x 2, USB 2.0 x 2, 2,5 Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Audio-Ein-/Ausgang und mehr. Das Mini-ITX-Mutterbord BD770i/BD790i mit dem AMD-Ryzen 7 7745HX/9 7945HX ist das erste Desktop-Mainboard, das diese CPU an Bord hat. Das Kühlungssystem sorgt dafür, dass sowohl der Prozessor als auch die dualen PCIe5.0-SSDs optimal gekühlt bleiben. Es verfügt über eine große Anzahl von Schnittstellen. Egal, ob wir ein kompaktes Gaming-System, einen Heimkinosaal oder einen Content-Creation-Workstation zusammenstellen – das BD770i/BD790i bietet eine solide Grundlage für all unsere Projekte. Was für euch?