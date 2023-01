Minecraft Legends: Gameplay-Trailer und Erscheinungstermin veröffentlicht

Das Spiel, das am 18. April 2023 veröffentlicht wird, bietet üppige Biome, die sowohl mit Leckereien als auch mit Gefahren gefüllt sind. Während der neuen Abenteuer werden wir neue Freunde treffen, uns wieder mit bekannten Mobs treffen und im Kampf gegen Piglins kämpfen. Minecraft Legends bietet 4-Spieler-Koop-Multiplayer und hat die ersten sprechenden Mobs aller Zeiten in einem Minecraft -Titel. Ein offizieller Gameplay-Trailer wurde veröffentlicht, und hier ist er schon für euch:

Enthüllt während des Xbox und Bethesda Games Showcase am 12. Juni 2022 im Spiel erkundet ihr die neue Welt in einer Third-Person-Perspektive und werdet friedliche Siedlungen gegen die Piglins verteidigen, um die Ausbreitung ihrer Nether-Korruption zu stoppen. Verbündete können in die Schlacht rekrutiert werden, wobei die Spieler:innen sie führen und ihnen Befehle erteilen können. Es wirkt wie ein Mix aus Brutal Legend (PS3) und Pikmin – mal sehen, wie das Endergebnis aussieht! Das von Mojang Studios und Blackbird Interactive entwickelte Action-Strategiespiel wird am 18. April 2023 auf PC und Xbox-Konsolen veröffentlicht.