Minecraft bekommt Universal Studios Experience DLC samt Video

Minecraft hat nun offiziell einen Universal Studios Experience-DLC bekommen, samt einem Trailer mit einigen der Hauptattraktionen.

Minecraft X Universal Studios

Die Trailer-Beschreibung erklärt, dass die Spieler:innen “ihr Abenteuer vor den Toren der Universal Studios beginnen” werden. Der DLC wird auch Fan-Lieblingscharaktere wie Shrek, Dracula, King Kong und E.T. enthalten. Wir müssen die Buchstaben auf dem Globus der Universal Studios wiederherstellen, indem wir durch klassische Fahrten reisen. Der Trailer zeigt einige große Hits, von Zurück in die Zukunft bis Jurassic World. Langzeit-Themenpark-Fans sollten nostalgische Ausflüge zu Fahrgeschäften genießen, die seitdem abgerissen wurden. Neben der Erinnerung können die Spieler:innen auch Geschäfte, Minispiele und mehr erkunden. Der Universal Studios Experience DLC sieht viel umfassender aus als frühere, ähnliche DLC-Erweiterungen.

Die Fans selbst hätten die beliebten Universal Studios-Fahrten einfach alleine nachbauen können. Alle Spieler:innen werden also sicherlich die Authentizität in diesem DLC sowie die kleineren Themenpark-Funktionen zu schätzen wissen. Es öffnet auch die Tür zu ähnlichen, nachfolgenden DLCs mit anderen beliebten Themenparks. Die Entwickler von Minecraft Legends kündigten letzten Monat an, dass keine neuen Inhalte mehr veröffentlicht werden. Obwohl Minecraft vor vielen Jahren veröffentlicht wurde, gedeiht das Kernspiel selbst weiter. Erst zuletzt hat Minecraft vor wenigen Wochen einen DLC zum Thema Godzilla vom Studio Team-KYO veröffentlicht. Es gab vier Abenteuer mit einzigartigen Gameplay-Modi, die Multiplayer unterstützen. Fans loben diese regelmäßigen DLC-Veröffentlichungen im Allgemeinen. Und was haltet ihr von diesem DLC? Seht das Video gleich hier: