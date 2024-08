Minecraft bekommt nun einen Tetris DLC, passt perfekt

Tetris hat letzten Monat seinen Weg zu Minecraft mit einem neuen Add-on gebahnt, das Line-Clearing-Tools, bunte Blöcke und Tertimonsters hinzufügte.

Minecraft X Tetris

Jetzt können Minecraft-Spieler*innen durch den neuesten DLC das klassische Tetris-Spiel genießen und eine einzigartige Wendung im Minecraft-Universum erleben, die ihrem Gameplay eine neue Ebene der Aufregung verleiht. Mit dem neuen DLC erleben die Spieler*innen ein faszinierendes Erlebnis, wenn sie in ein Tetris-Universum in Minecraft eintreten. Die Mission ist es, die gestohlenen Tetriminos von einem schelmischen Tetrimonster zu bergen. Die Reise beginnt mit einer Runde 2D-Tetris, die sich in einen aufregenden 3D-Dungeon voller Überraschungen und Herausforderungen verwandelt. Jedes Tetris-Spiel ist einzigartig, so dass die Spieler*innen jedes Mal auf einen anderen Dungeon stoßen. Es würde helfen, wenn wir die Tetriminos strategisch verwenden würden, um einen Weg zu schaffen, der uns zum Schatz führt und uns gleichzeitig von den Fallen fernhält.

Auf dem Weg dorthin werden wir auf verschiedene Rätsel, Belohnungen zum Sammeln und Monster zum Kämpfen stoßen. Alle Spieler*innen veruschen, die Spitze zu erreichen, wo sie neue Tetriminos und natürlich der nächste Dungeon erwarten. Für diejenigen, die die klassischen Modi lieben, bietet der Tetris DLC für Minecraft eine nostalgische Reise in die Vergangenheit. Die Spieler*innen können das ursprüngliche Spiel in der Lobby genießen und neue Highscores in den Modi Marathon, Sprint und Ultra setzen, komplett mit SRS-konformer Tetrimino-Action. Und das Beste? Der gesamte DLC, einschließlich der klassischen Modi, ist bereits verfügbar. Der DLC steht jetzt zum Download auf dem Minecraft Marketplace zur Verfügung. Was haltet ihr davon, gebt ihr diesem DLC eine Chance?