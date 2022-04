Microsoft testet Werbe-Anzeigen in Free-to-Play-Xbox-Spielen

Intern wird gerade getestet, In-Game-Anzeigen in Free-to-Play-Xbox-Spielen freizuschalten. Allerdings anders, als ihr möglicherweise denkt – lest hier mehr!

Microsoft möchte möglicherweise mehr In-Game-Anzeigen in Free-to-Play Xbox-Spiele einfügen. Interne Aussagen wiesen darauf hin, dass das Unternehmen Werbetreibenden erlauben möchte, Werbung in Free-to-Play-Spielen auf der Xbox zu schalten. Starten soll der Spaß wohl in Q3 2022 – es wäre dann wohl zum Vorteil aller beteiligten. Einerseits sollen so mehr Free-to-Play-Spiele veröffentlicht werden können, mehr Marken würden durch die größere Fanbase angelockt werden, und schlussendlich könnten auch mehr Werbeflächen verkauft werden. Wer jetzt allerdings an Werbeanzeigen wie auf YouTube denkt, liegt falsch – sie sollen weder das Spielerlebnis unterbrechen noch recht auffällig sein.

Insider-Quellen deuten darauf hin, dass diese Anzeigen beispielsweise in einem Rennspiel als Werbetafeln angezeigt werden könnten. Man weiß noch nicht, ob andere Optionen, wie kosmetische Skins für Charaktere oder Videoanzeigen in Lobbys, in Arbeit sind. Es ist noch nicht mal wirklich bekannt, ob dieser Werbe-Stream so kommen wird, wie man hört. Die Einnahmen dieser Aktion würden zwischen dem Spieleentwickler und dem Werbe-Unternehmen, das sie platziert, aufgeteilt. Es scheint, als ob Microsoft Free-to-Play-Studios mehr Möglichkeiten zum Geldverdienen bieten möchte. Mich persönlich würde das nicht wirklich stören – ob nun Werbetafeln in Spielen für erfundene oder echte Produkte herangezogen werden, ist mir egal. Es sollte nur thematisch passen! Wie seht ihr das?