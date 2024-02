Mi Smart LED Desk Lamp Pro EU Test: Ein Licht geht auf

Schreibtische erstrahlen, wenn die Mi Smart LED Desk Lamp Pro EU auf ihnen thront. Was die smarte Lampe alles kann, lest ihr im Review!

Über die Mi Smart LED Desk Lamp Pro EU

Auf der offiziellen Website zum Gerät findet ihr gleich eine schöne Übersicht, was die Mi Smart LED Desk Lamp Pro EU so besonders machen soll. Zum Einen erwartet uns eine effektive Leuchtfläche von bis zu 1,2 m² für eine vollständige Lichtabdeckung auf dem Schreibtisch. Das ist schon mal ganz ordentlich und wird von uns definitiv so getestet. Weiters verspricht Xiaomi eine flexible Winkeleinstellung zur effektiven Reduzierung von Blendungen – also sollte die Lampe auch beweglich sein, so weit, so gut. Dazu gesellen sich die Abwesenheit von sichtbarem Ghosting, völlige Flimmerfreiheit und es soll auch kein schädliches blaues Licht geben.

Insgesamt erwartet uns laut dem Hersteller eine professionelle Lese- und Schreiblampe, die noch dazu mit verbessertem Augenschutz kommt. Die Mi Smart LED Desk Lamp Pro EU ist übrigens auch smart, sie lässt euch nämlich mit ihr sprechen. Wie das funktioniert? Nun, die Hardware bietet Unterstützung für zwei verschiedene Sprachsteuerungssysteme – nämlich Google (da ist Alexa mitumfasst) sowie Siri. Zu guter Letzt könnt ihr bei dieser Lampe sowohl Helligkeit als auch die Farbtemperatur stufenlos anpassen – dafür ist der Drehregler am fast schon unverhältnismäßig schweren Standfuß gedacht. Genug der trockenen Worte, so sieht sie in Action aus: