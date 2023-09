Metal Gear Solid: Master Collection läuft auf Switch nur mit 30 fps

Konami hat unmissverständlich bestätigt, dass die Master Collection-Versionen von MGS2 und 3 auf 30 FPS begrenzt sind.

Switch: Schwächer als die PS2?

Metal Gear-Fans haben sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt, MGS2 und MGS3 mit 60 FPS zu spielen. MGS2 läuft seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf PS2 im Jahr 2001 mit 60 FPS. MGS3 entschied sich für detailliertere Grafiken und eine 30-FPS-Begrenzung auf der Konsole, aber die HD Collection-Remaster-Version für PS3 und Xbox 360, die jetzt über ein Jahrzehnt alt ist, erhöhte die Bildrate auf 60 FPS. Diese HD Collection-Remaster dienen als Grundlage für die neuen Master Collection-Versionen.

In einer neuen Tabelle, die auf der offiziellen Website der Sammlung veröffentlicht wurde, bestätigt Konami, dass die Switch-Versionen von MGS2 und 3 mit nur 30 FPS laufen werden. Auf allen anderen Plattformen laufen diese Spiele mit 60 FPS. Während eine Switch sicherlich nicht die Rechenleistung einer PS5 hat, würde man denken, dass sie eine PS2 übertreffen kann. Aber nein, Switch läuft wirklich MGS2 mit einer niedrigeren Bildrate als die PS2. Fairerweise zeigt die Switch-Version das Spiel mit einer viel höheren Auflösung an, als es auf PS2 möglich war, was das Leistungspotenzial des Ports auffrisst. Was haltet ihr davon, macht das die Master Collection für euch weniger interessant?