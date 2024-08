Meta verschiebt Grand Theft Auto: San Andreas VR auf unbestimmte Zeit

What year is it? Grand Theft Auto: San Andreas VR kommt nun doch nicht für Meta 2-Headsets. Oder kommt es schon?

Bye, VR-GTA

Einer der verblüffendsten Sachen von San Andreas VR ist, dass wir – selbst drei Jahre später nach der Ankündigung – nie wirklich viel darüber gelernt haben. Die einzige schriftliche Info, die jemand jemals darüber bekam, war Metas Behauptung, dass es ein Projekt war, das lange in der Herstellung war. Die einzigen visuellen Informationen, die wir erhalten haben, waren das Logo, das das Unternehmen während der Ankündigung zeigte. Diese Nachricht kommt, nachdem wir erfahren haben, dass Metas VR-Spiele das Unternehmen immense Geldbeträge kosten, mit Verlusten von bis zu 16 Milliarden Dollar allein im Jahr 2023. Die gemeldete Pause bei der Entwicklung von San Andreas VR könnte ein direktes Ergebnis einer Kostensenkungsmaßnahme sein.

Obwohl dies offiziell keine Stornierung ist, wäre es nicht das erste Mal, dass wir erleben, dass Portierungen von sehr erfolgreichen Rockstar-Titeln auf Eis gelegt werden. Im Jahr 2022 erfuhren wir, dass das Unternehmen Berichten zufolge einen sehr gefragten PC-Remaster von Red Dead Redemption als Reaktion auf den schlechten Empfang der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition abgesagt hatte. Andererseits muss sich jeder, der tatsächlich daran interessiert ist, San Andreas in VR zu erleben, nicht so schlecht fühlen, wie wir erst kürzlich durch einen kleinen Leak erfahren haben, dass der Red Dead Redemption PC-Port wieder in den Karten sein könnte. Es geht rund in der Industrie – wärt ihr an irgendeinen der genannten Titel interessiert?