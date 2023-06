Meta Quest+ – neuer Abodienst von Meta für Oculus Quest-Spiele

Es ist wahr: Meta beginnt einen Abonnementdienst namens Meta Quest+ für Quest-Spiele. Ob das einen Reiz hat, sei dahingestellt, das Angebot ist da!

Über Meta Quest+

Über Sinn oder Unsinn dieses Abo-Modells lässt sich streiten, Fakt ist, dass Meta mit Meta Quest+ in die Vollen geht. Abonnent:innen bekommen am ersten Tag eines jeden Monats zwei Titel hinzu, also ähnlich wie Sony es mit PlayStation Plus Essential betreibt. Der Abonnementdienst wird für Quest 2, Quest Pro und das kommende Quest 3-Headset verfügbar sein. Zum Preis von 7,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro pro Jahr bietet Meta Quest+ den Abonnent:innen eine spannende Mischung. Meta verspricht, “eine Kombination aus den größten Hits von VR, versteckten Juwelen und Klassikern” anzubieten. Der Dienst wird im Juli mit dem Action-Rhythmus-FPS Pistol Whip von Cloudhead Games und dem Arcade-Abenteuer Pixel Ripped 1995 von Arvore Immersive Experiences debütieren.

Im August werden Abonnenten Mighty Coconut’s Walkabout Mini Golf und Terrible Posture Games’ FPS-Roguelite Mothergunship: Forge angeboten. Spieler:innen können auf die Meta Quest+-Titel zugreifen, während sie den Dienst abonniert haben, einschließlich derjenigen, die sie zuvor beansprucht haben, wenn sie gehen und sich entscheiden, später wieder beizutreten. Bis zum 31. Juli bietet Meta ein Quest+-Einführungsangebot von 1 Euro für den ersten Monat an. Anfang dieses Monats senkte Meta die Preise für Quest 2 und kündigte das Quest 3-Headset an, das in diesem Herbst mit Preisen ab 569,99 Euro für die 128-GB-Variante auf den Markt kommen wird. Weitere Details über das virtuelle und Mixed-Reality-Headset der nächsten Generation werden auf der jährlichen Meta Connect-Konferenz am 27. September bekannt gegeben.