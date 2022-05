Mehr Trailer zum kommenden mobilen MMO Ni no Kuni: Cross Worlds

Das mobile MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds von Netmarble und Level-5 rückt näher! Nun gibt es weitere Happen für Interessierte in Form von Trailern.

Mehr zu Ni no Kuni: Cross Worlds

Das Spiel ist bereits seit einiger Zeit offen für Vorregistrierungen. Es wurde auch bestätigt, dass Ni no Kuni: Cross Worlds auch auf den PC kommt. Der Titel wurde letztes Jahr in Japan und mehr eingeführt und basiert auf der Unreal Engine 4, die auf wunderschöne Grafik mit mehreren spielbaren Klassen, PvP, PvE und mehr abzielt. Der App Store listet den Releasetermin für den 30. Juni 2022 – das klingt doch schon mal sehr gut? Voranmeldungen im App Store und bei Google Play belohnen euch mit dem Explorer-Outfit im Spiel über das Postfach. Der Catarumpus-Hut und ein spezieller Titel werden durch einlösbare Codes an diejenigen vergeben, die dem Discord-Server beitreten, wenn das Spiel dann tatsächlich launcht. Einen Blick auf die offizielle Website gibt es hier, und hier sind die Videos der Klassen für euch!