Ni no Kuni: Cross Worlds wird im Sommer 2022 veröffentlicht

Das mobile MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds von Netmarble und Level-5 wurde 2021 in Japan veröffentlicht. Nun steht ein weltweiter Release an!

Mehr über Ni no Kuni: Cross Worlds

Ni no Kuni: Cross Worlds (zur offiziellen Website) basiert auf der Unreal Engine 4. Der Mix sieht so wie die beiden Haupttitel der Serie gut aus. Das MMORPG enthält PvP, PvE und mehrere spielbare Klassen sowie eine Grafik und ein Gameplay, die wie ein echtes Ni no Kuni-Spiel aussehen und klingen. Nun wurde viaRPG Site eine globale Veröffentlichung gegen Anfang dieses Sommers 2022 bestätigt. Der Titel beinhaltet Musik von Joe Hisaishi mit Zwischensequenzen von Studio Ghibli – also genau die Kost, die man als Fan auch erwartet! Wir bekommen anscheinend Zugang zu den Klassen Ingenieur, Zerstörer, Schwertkämpfer, Hexe und Schurke. Netmarble veröffentlichte zwei Videos für die globale Veröffentlichung des Spiels. Hier zunächst einmal der Gameplay-Übersichts-Trailer: