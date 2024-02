Mehr Infos zum Pokémon Day am 27. Februar 2024

Die nächste Pokémon-Geschenk-Übertragung der Pokémon Company ist für den 27. Februar 2024 zur Feier des Pokémon-Tages geplant.

Über den Pokémon Day 2024

Dieser markiert übrigens das Datum der japanischen Veröffentlichung von Pokémon Red und Pokémon Green im Jahr 1996. Die Pokémon Company kündigte die Sendung am Dienstagmorgen über ihre Social-Media-Kanäle an. Alle Pokémon-Geschenke werden am 27. Februar veröffentlicht, und ein Event gibt es obendrein. Die Pokémon Company hat nicht gesagt, was sie teilen wird oder wie lange die Veranstaltung dauern wird – nur, dass das Event genutzt wird, um die “neuesten Nachrichten und Updates aus der Welt der Pokémon” zu teilen. Was könnte uns also erwarten? Das Video verwendet Musik von Pokémon Gold und Pokémon Silber, und die Leute spekulieren, dass neue Remakes in Arbeit sein könnten.

Da Pokémon Purpur und Karmesin mittlerweile beendet sind und alle DLCs veröffentlicht wurden, ist es auch möglich, dass die Pokémon Company ihr nächstes neues Spiel vorstellen wird. Es gibt viele bestehende Pokémon-Projekte, die auch Updates oder neue Inhalte verwenden könnten. Auf der Veranstaltung im letzten Jahr enthüllte die Pokémon Company beispielsweise Pokémon Concierge (das laut der Pokémon Company neue Episoden in Arbeit hat), die Erweiterung zu Purpur und Karmesin, ein Pokémon Trading Card Game Classic Set, und Pokémon Sleep, neben mehreren anderen Ankündigungen. Warten wir’s ab, was uns beim Pokémon Day 2024 dann tatsächlich begegnen wird. Ich würde mich über ein MMO freuen, und ihr so?