Mehr Details zu Hyper Light Breaker im Trailer gezeigt

Arc Games und Heart Machine haben einen neuen Trailer und Screenshots für das Roguelite-Actionspiel Hyper Light Breaker veröffentlicht.

Das passiert nun kurz vor seiner Early Access-Veröffentlichung – im Video wird jeder spielbaren Breaker und die Kronen (Bosse) vorgestellt, denen wir gegenüberstehen werden. Nach einer Reihe von kurzen Breaker-Enthüllungs-Trailern, die jeden Breaker (spielbarer Charakter) zeigten, der verfügbar sein wird, wenn Hyper Light Breaker in Early Access startet, wurde ein Trailer in voller Länge enthüllt, der zeigt, dass alle Breakers-Spieler spielen können, zusammen mit den Crowns (Bossen), denen die Spieler in Aktion sehen werden, wenn Spieler beim Early Access-Start ins Spiel springen. Diejenigen, die sofort mitmachen, wenn das Spiel in den frühen Zugang eintritt, können sich auf einen gemütlichen Start einstellen.

Denn es gibt drei einzigartige Breaker (Vermillion, Lapis und Goro) zur Auswahl und zwei herausfordernde Kronen (Dro und Exus), gegen die man sich stellen kann. Vor allem werden die Fans feststellen, dass jeder Breaker seine eigenen Sycoms hat (kleine Roboterbegleiter, die euch an die erinnern, die man in Hyper Light Drifter finden würde!) die als Grundlage für den Build eines Breakers dienen und spezifische Buffs und Statistikänderungen bieten. Allerdings können wir unser jeweiliges Layout für jeden Breaker nach Belieben anpassen. Egal, was sonst noch so passieren wird – wir können davon ausgehen, dass die Crowns, Dro und Exus einen Kampf führen. Hyper Light Breaker erscheint am 14. Januar im Early Access für PC über Steam.