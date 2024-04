Mega-Update für Final Fantasy 14 in den Startlöchern mit besserer Grafik

Was gibt es Schöneres als einen Trailer bezüglich der grafischen Überarbeitung, die zeigt, wie weit das MMO seit seiner Wiedergeburt vor über 10 Jahren gekommen ist? Eben. Publisher Square Enix hat einen Trailer veröffentlicht, um das ausgefallene Grafik-Update des Spiels zu zeigen, das neben der nächsten Erweiterung kommt, wo wir eine verbesserte Beleuchtung, überarbeitete Texturen und viel detailliertere Materialien sehen können. Einige Jobs scheinen auch neue Animationen zu bekommen. Seht es euch gleich selbst an, hier ist das Video für euch:

Der obige Trailer gibt uns eine ziemlich kräftige Vorstellung davon, wie Final Fantasy 14 später in diesem Jahr aussehen wird, wenn die Kamera durch große Landschaften fegt und in feinere Charakterdetails zoomt. Der Final Fantasy 14: Dawntrail-Benchmark ist ab sofort verfügbar, sodass ihr gleich sehen könnt, wie euer PC die umfangreichen Verbesserungen ausführen kann. Die Side-by-Side-Vergleiche des Trailers beginnen bei etwa der 2-Stunden-Marke oder in diesem Clip eines Twitter-Nutzers namens XepherW: