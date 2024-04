Medieval Dynasty New Settlement: VR Abenteuer ab sofort erhältlich

Toplitz Productions und Render Cube veröffentlichten das VR-Ableger Medieval Dynasty New Settlement und schlagen damit ein neues Kapitel in der Medieval-Dynasty-Saga auf.

Was erwartet euch?

Medieval Dynasty New Settlement bietet dir eine vollkommen neue Perspektive, das Leben als mittelalterlicher Landarbeiter kennenzulernen und dich nach oben zu arbeiten. Stürze dich in eine immersive Welt, die prall gefüllt mit Aufgaben und Abenteuern ist, während du versuchst, deinen Lebensunterhalt zu sichern. Medieval Dynasty New Settlement unterstützt die Headsets Meta Quest 2, Meta Quest 3 sowie Meta Quest Pro und gibt dir einen einzigartigen Blickwinkel auf die Welt von Medieval Dynasty.

“Wir sind glücklich, dass das Team von Spectral Games das VR-Spinoff ‘Medieval Dynasty New Settlement’ möglich gemacht hat. Es zeigt klar und deutlich, wie stark wir der Spieler-Community verbunden sind und bietet eine weitere einzigartige sowie immersive Möglichkeit, die gleichermaßen bezaubernde wie herausfordernde mittelalterliche Welt des Spiels zu erkunden und zu genießen”, kommentiert Matthias Wünsche, CEO Toplitz Productions GmbH, die Veröffentlichung.

In Medieval Dynasty schlüpft ihr in die Haut eines Überlebenden, Jägers, Anführers und Handwerkes, während ihr euren Platz in einer mittelalterlichen Gesellschaft sucht und ein Spiel mit einzigartigen Ereignissen, Entscheidungen und Konsequenzen erlebt, die direkten Einfluss auf die Spielerfahrung haben.

Mit 155 Gegenständen, die man herstellen kann, darunter 85 Gebäude sowie 70 Produkte, die im Rahmen der jeweiligen Handwerkskunst wie Kochen, Töpfern etc. angefertigt werden, kannst du dein anfangs kleines Stück Eigenland erst zu einem Zuhause formen und dein Dorf schließlich zu einer florierenden Siedlung mit einem stetig wachsenden Einflussgebiet ausbauen.