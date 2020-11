Mass Effect Legendary Edition angekündigt

Das Gerücht hat sich schon lange hartnäckig gehalten und die Fangemeinde schreit schon seit Jahren nach Remaster-Versionen der beliebten Space-Opera Mass Effect. Zum N7-Day 2020 hat BioWare nun endlich bestätigt, was viele bereits vermutet haben: die Mass Effect Legendary Edition wurde für Frühjahr 2021 angekündigt. Die Legendary Edition kombiniert alle drei Teile der Abenteuer von Commander Shepard und seiner Crew in für die aktuelle Konsolengeneration remasterten Versionen. Auch ein Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series wurde bereits angekündigt.

Ein genaues Release-Datum für die Mass Effect Legendary Edition wie auch Pre-Orders für Österreich bleiben noch offen.

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021.https://t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1

— BioWare (@bioware) November 7, 2020