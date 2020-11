Ist das das erste Bild von Mass Effect 4?

Anlässlich des N7-Days enthüllte Casey Hudson – General Manager of BioWare – auf der BioWare Webseite, dass neben einer Mass Effect Legendary Edition, die das komplette Abenteuer von Commander Shepard umfasst, ein neues Mass Effect Kapitel in Arbeit ist. Zudem wurde ein erstes Teaser-Bild zu diesem Announcement enthüllt – handelt es sich hierbei womöglich um Mass Effect 4?

Casey Hudson verrät in diesem Statement, dass man sich erst in einem ganz frühen Entwicklungsstadium befindet, aber man einen ersten Teaser am diesjährigen N7-Day mit der Fangemeinde teilen wollte. Nach dem Andromeda-Debakel (hier geht’s zu unserem Test) hofft wohl die gesamte Fangemeinde, dass das nächste Mass Effect Kapitel, das aufgeschlagen wird, wieder an die glorreichen Zeiten anknüpft.

Auf dem Bild sieht man ein Raumschiff mit der Aufschrift XT8 mit zwei Schubdüsen sowie einem Geschütz auf der oberen Seite des Schiffs. Vor dem Schiff sind vier Individuen zu sehen, von der eine – aufgrund des Körperbaus – ein Kroganer sein könnte.

Meanwhile here at BioWare, a veteran team has been hard at work envisioning the next chapter of the Mass Effect universe. We are in early stages on the project and can’t say any more just yet, but we’re looking forward to sharing our vision for where we’ll be going next.

For me personally, Mass Effect represents years of work and countless special memories, so every year I feel incredibly fortunate to celebrate N7 Day with players around the world. Thank you so much for supporting us over the years. I can’t wait to continue our adventure together – revisiting our favorite memories in the Mass Effect universe, and creating brand new ones! (Quelle BioWare Webseite)