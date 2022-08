Masahiro Sakurai (Kirby, Super Smash Bros.) hat neuen YouTube-Channel gestartet

Einer der beliebtesten Spieleentwickler, Masahiro Sakurai, will sein Wissen nun an andere weitergeben. Lest hier mehr!

Der Regisseur hinter der Super Smash Bros.-Serie und der Schöpfer von Kirby hat einen neuen YouTube-Kanal gestartet, der sich dem Austausch seines Wissens über Spieldesign widmet, das sich über drei Jahrzehnte in der Branche angesammelt hat. “Erwarten Sie nicht, dass ich Spiele oder ähnliches streame”, sagte Sakurai im Eröffnungsvideo für den Kanal. „Ich werde stattdessen über Themen wie die Spieleentwicklung sprechen und darüber, was Spiele spaßig macht.“ Sakurai hat derzeit drei Videos auf den Kanal hochgeladen: eine Vorstellung, eine Retrospektive über die Karriere des Designers von 1992 bis 2021 und ein weiteres Video, das sich auf die Verwendung von “Hit Stop” in Super Smash Bros. konzentrierte.