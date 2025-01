Marvels Rivals: Alle sechs Wochen eine neue Heldenfigur, zwei pro Saison

Der Live-Service-Hit Marvels Rivals wird alle sechs Wochen einen neuen Helden einführen, hat der Regisseur des Spiels bestätigt.

Zu Marvels Rivals

Guangyun Chen sprach in einem Interview, das mit dem Start von Staffel 1 letzte Woche zusammenfiel, darüber, wie oft NetEase plant, dem Spiel neue Charaktere hinzuzufügen. Eternal Night Falls ist eine Staffel zum Thema Vampire, in der die Fantastischen Vier gegen die Streitkräfte von Dracula kämpfen. Es ist eine Rekordsaison, die Invisible Woman und Mister Fantastic in der ersten Hälfte bekommt, gefolgt von Human Torch und The Thing in der zweiten Hälfte. Diese Staffel 1 enthält auch drei neue Karten, besondere Ereignisse und einen neuen Doom Match-Spielmodus. “Jede Saison werden wir neue saisonale Geschichten, neue Karten und neue Helden herausrollen”, sagte Chen gegenüber Metro. “Wir werden tatsächlich jede Saison in zwei Hälften aufteilen. Die Dauer einer Saison beträgt drei Monate. Und für jede Hälfte der Saison werden wir einen neuen Helden vorstellen. “Wir wollen nur irgendwann das Erlebnis insgesamt weiter verbessern und somit alle in unserer Community begeistern.”

Chen sprach auch darüber, wie NetEase sich der Auswahl neuer Helden für das Spiel nähert. “Unsere Auswahl der Helden wird sich an dem gesamten Gameplay-Erlebnis oder Thema orientieren, das wir für jede Saison erstellen wollen”, erklärte er. “Es wird sich also um die Saison drehen und im Moment, nach dem Start, haben wir acht Vanguards und sieben Strategen beim Start. Das Team glaubt, dass es den Spielern eine solide Abwechslung für taktische Match-ups oder Teamzusammensetzung bietet. Mehr Duellisten im Moment wird das Duellisten-Erlebnis definitiv verbessern und alle ein wenig tiefer in diesen Aspekt eintauchen lassen.“ Mit dem Start von Staffel 1 zog Marvel Rivals am 11. Januar 644.269 gleichzeitige Spieler*innen auf Steam an und landete auf Platz 14 der höchsten gleichzeitigen Spielerzahlen der Plattform aller Zeiten.