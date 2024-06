MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics erscheint 2024 digital für PS4, Switch und PC

Fans in aller Welt können sich mit der MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics auf die Rückkehr einiger der beliebtesten Fighting Games freuen, wenn diese 2024 mit digitalen Versionen für Nintendo Switch™, physisch und digital für PlayStation®4 und digital für PC via Steam erscheinen. Während der heutigen Nintendo Direct erfolgte die Ankündigung dieser randvollen Spielesammlung, die sieben zeitlose Klassiker bietet – darunter:

· X-MEN®: CHILDREN OF THE ATOM

· MARVEL SUPER HEROES™

· MARVEL™ vs. CAPCOM® CLASH OF SUPER HEROES

· MARVEL™ vs. CAPCOM® 2 New Age of Heroes

· MARVEL SUPER HEROES™ vs. STREET FIGHTER®

· X-MEN™ vs. STREET FIGHTER®

· THE PUNISHER™