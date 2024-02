Mario vs. Donkey Kong (Nintendo Switch) Test: Rätseln im Oldschool-Style

Gemütlich knobeln mit bekannten Charakteren? Mario vs. Donkey Kong bietet euch genau das. Lest unseren Testbericht!

Über Mario vs. Donkey Kong

Auf der offiziellen Website des Spiels wird euch in aller Kürze erklärt, was alles neu ist. Denn Mario vs. Donkey Kong war ursprünglich ein Game Boy Advance-Klassiker und schickt sich nun an, auch die Nintendo Switch-Konsole zu erobern. Was erwartet euch nun genau? Der Titel hat seinen Namen deswegen, weil Donkey Kong eine Mini-Mario-Figur haben will. Sie ist ausverkauft, und nun hat er einfach eine Fabrik übernommen! Das geht gar nicht, und Mario lässt euch durch über 130 Level hangeln, rätseln und zum Teil auch kämpfen. Ganz Mario-typisch dürft ihr rennen, springen, klettern, schwingen und euch mit Handstand-Überschlägen und Rückwärtssaltos durch die einzelnen Levels navigieren. Acht Welten erwarten euch, und natürlich gilt es, in allen Levels sämtliche Geschenke zu finden und alle gestohlenen Mini-Marios zurückzubringen.

Vollständig neu überarbeitete Grafik und Musik

Zwei brandneue Welten voller einzigartiger Mechanismen

Koop-Modus für zwei Spieler:innen

Entspannt-Modus für stressfreies Rätsellösen im eigenen Tempo

Neue 1-Up-Pilz-Bonus-Level

Bestzeit-Modus

So läuft das Spiel

Jede Stufe besteht aus mehreren Herausforderungen. So sollt ihr Geschenkpäckchen unterwegs einsammeln, mit Hilfe von Schlüsseln die Tür öffnen und Gegnern ausweichen. Also gilt es, eure Umgebung genau zu untersuchen und dann nachzudenken, um den besten Weg zu finden. Ihr habt verschiedene Fähigkeiten wie etwa einen Dreifachsprung, einen Rückwärtssalto oder auch Unterstützung in Form von einem Super-Hammer. In den Welten gibt es manchmal Levels, in denen ihr einer Gruppe von Mini-Marios dabei helft, zu ihrer sicheren Spielzeugkiste zurückzufinden. Das ist nicht nur eine schöne Abwechslung für eure grauen Zellen, sondern bestimmt dann auch, wie viele Lebenspunkte ihr im darauffolgenden Arcade-Showdown gegen den Affen-Rivalen besitzt. Am Ende einer jeden Welt erwartet euch so ein Bosskampf, und da ist natürlich jede Unterstützung recht.

Die einzelnen Mechaniken in Super Mario vs. Donkey Kong sind ziemlich einfach. Da gibt es den Sprung, verschiedene Sprungvariationen und natürlich Gegenstände. Ihr könnt mit Mülleimern und Gegnern gleichermaßen verfahren: Einfach oben draufspringen und dann mittels Tastendruck in die Hände nehmen. Diese lassen sich im Anschluss von euch herumbugsieren und werfen – so macht ihr eine Plattform zum Weiterkommen! In manchen Levels erwarten euch dann Lianen, an denen ihr emporklettern dürft, aber auch Leitern, verschiedene Schalter in eigenen Farben und andere Systeme werden euch im Verlauf des Spiels begegnen. Wer zu ungestüm oder unüberlegt agiert, verliert möglicherweise eines der angehäuften Leben oder die Gelegenheit, alle Geschenke in einem Level zu ergattern. Es gilt, stets vorher nachzudenken, bevor ihr agiert – doch Vorsicht, der Timer läuft mit!

Möglichkeiten allein und zu zweit

Das tut er aber nur solange, bis ihr vom Standard-Modus in den Entspannt-Modus wechselt. Denn dieses Remake von Mario vs. Donkey Kong bietet euch die Option, ganz gemütlich auch ohne Timer zu rätseln. Auch zu berücksichtigen ist, dass ihr Schlüsselgegenstände auch fallen lassen könnt, da habt ihr aber nur zwölf Sekunden Zeit, um sie wieder hochzuheben. Ansonsten schweben sie zu ihrem Ursprungsort zurück – das gilt es zu beachten. Übrigens: In dieser Version des Spiels sind Merry Mini-Land und Slippery Summit enthalten – zwei Welten voller neuer Feinde und Level-Themen mit unterschiedlichen Spielmechaniken, um euch auf Trab zu halten. So spielt ihr euch durch, bis ihr am Ende angelangt seid. Aber ist das dann wirklich das Ende?

Nein, denn ganz Mutige dürfen Plus-Levels und Expert-Levels freischalten, um das Chaos mit neuen Gameplay-Twists oder zusätzlichen Herausforderungen weiter zu verstärken. Mario vs. Donkey Kong fügt zudem eine Time Attack-Funktion hinzu, damit die Spieler:innen abwechselnd ihre persönliche Messlatte erhöhen können. Natürlich ist nicht alles ein Wettbewerb, aber ihr könnt es durchaus dazu machen. Wer lieber zusammenarbeitet, kann dies auch tun: Einfach einen Controller weitergeben oder einen anderen verbinden, und der Drop-in-Drop-out-Koop-Modus wird aktiviert. So darf euch jemand als Toad unterstützen, der übrigens die exakt selben Fähigkeiten wie Mario besitzt. Auch cool: Jeder Level hält eine neue Überraschung bereit, wenn zwei Spieler beteiligt sind. Mario und Toad werden also zusammenarbeiten müssen, wenn sie die Levels erfolgreich beenden wollen!