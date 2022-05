Mario Strikers: Battle League Football Übersichtstrailer veröffentlicht

Bei der Sportart Strike , ein Spiel wie Fußball – wenn es im Fußball weder Regeln noch Schiedsrichter gäb, machen acht SpielerInnen – vier in jedem Team, die durch einen Torwart verstärkt werden – lokal an einer Konsole oder online gegeneinander den Platz unsicher. Das neue Video zeigt verschiedene Neuerungen sowie die Action auf dem Platz, jedoch sind immer noch keine Zeichen von mehr als den bekannten spielbaren Charakteren in Sicht.

Mario endlich wieder am Fußballfeld!

In Mario Strikers treten Mario, Peach, Donkey Kong, Toad und weitere Charaktere aus dem Pilz-Königreich an. Leider sehen wir immer noch keine ähnlich große Auswahl wie bei den Mario Tennis oder Mario Golf Spielen. Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt aber es sieht so aus als würde sich die Charaktervielfalt diesmal auf zehn Figuren beschränken – was natürlich sehr schade wäre.

Auf dem Platz zählt neben strammen Schüssen auch Köpfchen – mit einem geschickten Team-Tackling können rasch größere Distanzen überwunden, Gegner aus dem Weg geräumt oder eine Strike-Kugel geschnappt werden. Letztere ermöglicht einen ästhetischen Hyperschuss, der bei einem Treffer gleich zwei Punkte einbringt. Eine weitere Besonderheit: Fouls existieren in Strike schlichtweg nich – erlaubt ist, was Spaß (und Tore) macht.

Doch wo es keine Regeln gibt, ist der eigene Schutz natürlich das A und O. Das Spielprinzip ist zwar leicht zu lernen, erlaubt aber auch den Einsatz raffinierter Strategien. So können Charaktere mit ausgefallener Ausrüstung ausgestattet werden, um dessen Werte, etwa Tempo und Kraft, zu verändern. Dadurch können alle SportlerInnen individuell angepasst und zu einem einzigartigen Team zusammengestellt werden.

Im Online-Modus Strikers-Club können die Nintendo-Fans ihre FreundInnen versammeln. Hier haben sie die Möglichkeit, einen eigenen Club mit insgesamt 20 Mitgliedern zu gründen oder einem bereits bestehenden beizutreten.

Der Anpfiff für den rasanten Rasensport erfolgt am 10. Juni, wenn Mario Strikers: Battle League Football exklusiv für Nintendo Switch erscheint.