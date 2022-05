Neuer Trailer zu Mario Strikers: Battle League (Nintendo Switch) erschienen

Im Juni erscheint Mario Strikers: Battle League für Switch. Grund genug für Nintendo, noch einen Trailer nachzulegen – seht ihn hier!

Mario Strikers: Battle League auf Japanisch

Der in Kanada ansässige Entwickler Next Level Games ist für diesen neuesten Eintrag in der Mario Strikers-Serie verantwortlich – ganz so wie für den Wii-Titel. Dank des bevorstehenden Releasetermins hat Nintendo jetzt einen umfangreichen Übersichtstrailer für das Spiel veröffentlicht. Er zeigt mehr über das Gameplay, die Charaktere, Modifikationen, die an den Spielern vorgenommen werden können, und einige andere Dinge. Der Haken ist, dass alles auf Japanisch ist. Nintendo übersetzt diese Trailer normalerweise, aber wenn ihr eher früher als später mehr vom Spiel sehen wollt, ist dieses Video, das fast fünf Minuten dauert, immer noch einen Blick wert. Hier ist der Trailer für euch: