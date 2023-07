Mario Kart 8 Deluxe: Welle 5 des DLC kommt am 12. Juli 2023 heraus

Nintendo hat das Veröffentlichungsdatum von Mario Kart 8 Deluxe Wave 5 DLC für nächste Woche, den 12. Juli 2023, bestätigt.

Zur Welle 5 von Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo hat einen Trailer zum Erscheinungstermin des DLC veröffentlicht, der neues Gameplay neben Tracks und Charakteren enthält. Die Welle 5 des Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe wird eine brandneue Strecke, Squeaky Clean Sprint, und drei neue Fahrer in die spielbare Liste aufnehmen: Petey Piranha, Wiggler und Kamek. Petey Piranha erschien zuvor in Mario Kart: Double Dash!!, während Wiggler zuletzt in Mario Kart 7 hinter dem Steuer gesehen wurde. Kamek, ein Magikoopa, ist im Mobiltitel Mario Kart Tour spielbar, und er war zuvor für Mario Kart 64 geplant, bevor er zugunsten von Donkey Kong ausgewechselt wurde. Nintendo hat immer noch eine Handvoll Kandidaten, die sich in zukünftigen DLCs der Mario Kart 8 Deluxe-Liste anschließen können.

Der neue Kurs Squeaky Clean Sprint schickt die Spieler:innen in ein mit Schaum gefülltes Badezimmer, wo Miniatur-Rennfahrer über einen rutschigen Fliesenboden, durch eine Badewanne und Spuren aus Handtüchern fahren. Die vorherige Kurswelle für Mario Kart 8 Deluxe erschien im März und brachte einen brandneuen Kurs, Yoshi’s Island, und einen zurückkehrenden Rennfahrer, Birdo, in das Switch-Spiel. Die sechste und letzte Welle ist dann im Herbst gegen Ende 2023 fällig. Der Booster-Streckenpass von Mario Kart 8 Deluxe kostet 24,99 Euro und kann im Nintendo eShop gekauft werden. Der Pass ist auch im Nintendo Switch Online + Expansion Pack enthalten. Laut Nintendo ist Mario Kart 8 Deluxe das meistverkaufte Spiel aller Zeiten der Switch, mit mehr als 53 Millionen verkauften Exemplaren zum 31. März 2023.