Mafia: The Old Country zeigt die dunklen Seiten des Lebens

Mafia: The Old Country wurde am Ende der Gamescom Opening Night Live 2024 angekündigt und wird 2025 veröffentlicht.

Zu Mafia: The Old Country

“Entdecken Sie die Ursprünge des organisierten Verbrechens mit einer düsteren Mob-Geschichte, die in der brutalen Unterwelt des Siziliens der 1900er Jahre spielt”, heißt es in der Zusammenfassung der Handlung in einer begleitenden 2K-Pressemitteilung: “Kämpfen Sie, um in dieser gefährlichen und gnadenlosen Ära zu überleben, mit der Aktion, die durch den authentischen Realismus und das reiche Geschichtenerzählen, für die die von der Kritik gefeierte Mafia-Serie bekannt ist, zum Leben erweckt wird”.

“In den ersten drei Einträgen in der Mafia-Franchise haben wir die Spieler durch brutale Geschichten, die in verschiedenen Epochen spielen, in die Welt der Mafia eingeführt”, fügte Hangar 13-Präsident Nick Baynes, hinzu: “In Mafia: The Old Country gehen wir zurück zu den Wurzeln dessen, was Fans an der Franchise lieben, erstellen eine tiefe, lineare Erzählung mit diesem klassischen Mob-Film-Gefühl, besuchen eine atemberaubende neue Umgebung und liefern alles in einem engen, fokussierten Paket, das perfekt für Fans von immersiven Erlebnissen ist”.

Mafia: The Old Country wird 2025 für PC, Xbox Series X/S und PS5 veröffentlicht, wobei der Teaser darauf hindeutet, dass wir im Dezember mehr davon sehen werden. In der Zwischenzeit sagt 2K, dass alle veröffentlichten Spiele der Mafia-Serie bis zum 2. September vergünstigt auf Steam erhältlich sind.