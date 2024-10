LYNE Test (Nintendo Switch): Simpler Puzzler für zwischendurch

LYNE ist ein toller Knobeltitel für zwischendurch. Daher passt er auch perfekt auf eine tragbare Konsole wie die Nintendo Switch, und gleichzeitig fragt man sich, ob nicht auch ein Mobiltitel für reine Touchscreens denkbar wäre. Denn von der Nintendo-Konsole ist es nicht mehr weit in Richtung iOS und Android, die trotz des Mega-Verkauferfolgs der Switch noch immer wesentlich mehr Spieler*innen zusammenbringen, als es eine Heimkonsole schafft. Jede Runde dauert genau so lang, wie ihr es wollt, und da es eine Vielzahl von Level gibt, die an und für sich maximal eine Minute dauern, ist das Game perfekt für ein on the go-Spielchen.

Wenn man dem Game etwas anlasten möchte, dann dass es nur genau das macht, was in der Beschreibung steht. Gefällt euch das Rätselspiel an sich beziehungsweise die Logik dahinter, dann macht das Spiel den Spielspaß perfekt, indem es euch einen Haufen Levels vor die Nase setzt und täglich eine Schippe drauflegt. Solltet ihr aber mit dieser Art von Wegfindungs-Rätseln nicht viel anfangen können, dann wird sich das Spiel auch nicht groß für euch verändern. Da ist es eine gute Idee, mal die eShop-Gratis-Demo von LYNE auszuprobieren, und wenn euch das gefällt, was ihr seht, sind die gerade mal 8,90 Euro ein wirklich fairer Preis für einige Kopfnüsse zwischendurch!