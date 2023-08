LUSH x SPONGEBOB: Die gesamte Kooperation im Überblick + Video!

Der nachhaltige Hersteller LUSH – wir berichteten bereits – hat sich mit der Spongebob-Marke zusammengetan, um fröhlich-fruchtige Produkte auf den Markt zu bringen!

Mehr zu LUSH x SPONGEBOB

Es ist an der Zeit, Wellen zu schlagen und mit dieser neuen Kollektion komplett plastikfreier Produkte, Unsinn zu treiben! Von einem tropischen Körperbalsam bis hin zu fruchtigen Sprudelbädern – diese Kollektion animiert, das Blatt zu wenden und die Ozeane sauber zu halten. Den Anfang macht SpongeBob höchstselbst, der sowohl als Seife wie auch als Badebombe verfügbar ist. Auch Patrick könnt ihr als Badebombe erstehen, und ein Körperbalsam, das der Ananas ganz tief im Meer nachempfunden ist, gibt es ebenso zu kaufen. Den Abschluss macht ein Highlight, nämlich ein Badegeschenk, das sich aus Badebomben, einem Schaumbad und Seifen zusammensetzt. Hier die einzelnen Produkte im Detail für euch!

Die SpongeBob Seife

Ihr sucht nach einer frischen und fruchtigen Seife? No problemo! Schnappt euch euren Seifenbuddy SpongeBob und schäumt euch mit einer Mischung aus reinigendem und aufheiternd frischem Ananassaft und belebendem Buchu-Öl ein. Eure Stimmung wird sich heben, während kalt gepresstes Kokosnussöl eure Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Die Seife ist auf der LUSH-Webseite um € 8,50 pro Stück erhältlich.

SpongeBob Badebombe

Für das beste Bad aller Zeiten legt ihr euch in fröhlich nach Passionsfrucht duftendes Wasser! Mit dem beliebten Meeresschwamm ist Party-Time in der Wanne angesagt. Taucht ein in eine fruchtig-frische Mischung aus enzymatischem Ananaspulver, süßem Wildorangenöl und Knallbonbons und lasst es so richtig krachen. Die Badebombe ist auf der LUSH-Website um € 6,95 pro Stück erhältlich.

Surprised Patrick Badebombe

Steigt mit ihm in die Wanne und nehmt ein süßes Bad mit dem Duft von Vanille und Kokosnuss. Er verwandelt euer Wasser in einen wunderschönen Pfirsich-Sonnenuntergang. Patrick schäumt und knistert mit Kokosnussmilchpulver und Knisterbrause. Cremig beruhigendes Badewasser versorgt eure Haut zart mit Feuchtigkeit. Holt euch diesen verpackungsfreien Seestern bald, denn er ist so wie seine Artgenossen nur für eine begrenzte Zeit verfügbar! Die Badebombe ist auf der LUSH-Website um € 6,95 pro Stück erhältlich.

Home Sweet Pineapple Körperbalsam

Werdet plastikfrei mit dieser Ananas unter dem Meer! Sagt “Ahoi!” zu strahlend feuchtigkeitsversorgter Haut dank der Basis dieses unverpackten Balsams mit Sheabutter und Bio-Kakaobutter aus fairem Handel. Frischer Ananassaft und Davana-Öl verleihen eurer weichen Haut einen süßen, tropischen Duft wie eine Piña Colada beim Sundowner. Das Körperbalsam ist auf der LUSH-Webseite um € 12,95 pro Stück erhältlich.