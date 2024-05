Elevate Shoulder Bag Review – Stylisch und Praktisch

Kleine Handtaschen sind praktische, modische Accessoires, um ein Outfit aufzuwerten und gleichzeitig die wichtigsten Dinge des Alltags wie etwa ein Smartphone, Schlüssel, Geldtasche oder Lippenstift dabei zu haben. Es gibt eine große Auswahl an kleinen Handtaschen für die unterschiedlichsten Anlässe: Sei es als glamouröse Clutch für den stilvollen Abend oder als sportliche Mini-Tasche für den schnellen Kaffee in der Mittagspause. Sie sind universell einsetzbar, was (leider?) immer wieder dazu verleitet, die eigene Sammlung zu erweitern. Da ich dabei aber trotzdem gerne auf Nachhaltigkeit achte, bin ich besonders interessiert an heimischen Produkten. Elevate Clothing ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das vor allem für sportliche Kleidung bekannt ist. Neben Kleidung vermarktet Elevate Clothing aber auch Taschen, was mich zu diesem Testbericht der Shoulder Bag bringt. Hier könnt ihr die Tasche direkt im Onlineshop von Elevate kaufen.

Design

Die Elevate Shoulder Bag ist 17 cm breit, 11 cm hoch und 5 cm tief. Sie ist in den Farben Arctic Wolf, Strawberry und Formula Grey erhältlich. Die Farbe Arctic Wolf entspricht einem Beige mit einem stärkeren Gelb-Akzent, als auf den Produktfotos ersichtlich ist. Die Tasche ist aus Echtleder gefertigt. Das Band ist aus einem glänzenden Stoff gewebt, auf dem das Elevate Logo eingearbeitet ist. Es ist im Vergleich zum matteren Farbton des Leders heller und kräftiger. Dadurch entsteht ein Kontrast, der der Tasche einen zusätzlichen interessanten Effekt verleiht.

Das Leder ist starr, wodurch die Tasche formstabil bleibt und den Inhalt gut schützt. Die Handtasche hat ein großes Hauptfach und ein kleineres Frontfach, das wie eine Geldtasche fungiert. Hier findet man die üblichen Kartenfächer und eine Lederlasche auf der Seite verhindert ein zu weites Aufklappen. Im Hauptfach gibt es noch ein eingearbeitetes kleineres Fach, wo man schmale Dinge wie beispielsweise eine Eintrittskarte verstauen kann. Es gibt keine weiteren Unterteilungen, was bei dieser Größe auch nicht unbedingt nötig ist.