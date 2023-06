Lush x Spongebob Kollektion: Neue Produkte ab 29.6.2023 verfügbar

Nach der Übernahme der Lush Kitchen Box durch SpongeBob Schwammkopf kündigt Lush weitere Produkte der SpongeBob Schwammkopf-Kollektion an, die ab 29. Juni 2023 weltweit erhältlich sein werden. Die gesamte Reihe – inspiriert von innovativen, verpackungsfreien Kosmetikartikel wie Badebomben, Shampoo Bars und feste Seifenstücken – soll Kund*innen dazu ermutigen, sich der Plastikverschmutzung der Meere bewusst zu werden und plastikfreie Alternativen zu wählen!

Zur Unterstützung der Paramount Initiative “SpongeBob SquarePants: Operation Sea Change” hat Lush eine Kollektion mit sechs neuen, spaßigen und mitreißenden Produkten für die Badewanne, Dusche und Hautpflege entwickelt, um mehrere Schritte der Körperpflegeroutine abzudecken – und zwar plastikfrei!

“Die Partnerschaft mit Lush für kreative, lustige und plastikfreie Produkte ist die perfekte Möglichkeit, einen zusätzlichen Beitrag zur SpongeBob SquarePants: Operation Sea Change zum Schutz der Weltmeere und ihrer Bewohner*innen”, sagt Veronica Hart, Executive Vice President, Global Franchise Planning and Consumer Products Marketing, Paramount Consumer Products & Experiences. “Die lebendige Welt von SpongeBob Schwammkopf passt perfekt zur farbenfrohen Welt von Lush, und wir freuen uns sehr, gemeinsam auf dieses Thema aufmerksam zu machen.”

Lush setzt schon immer auf feste Produkte, die ohne Plastikverpackungen auskommen. Mo Constantine (Lush Mitbegründerin und Erfinderin) entwickelte viele Produkte, die wir heute in der Kosmetikindustrie kennen, wie z. B. den Shampoo Bar im Jahr 1987 und die Badebombe im Jahr 1989. Lush hat auch das einfache Seifenstück revolutioniert, indem das Unternehmen in den 1980er Jahren eine Handgießmethode entwickelte, die völlig frei von tierischen Fetten ist. Im Laufe der Jahre hat Lush immer wieder für das Händewaschen mit Seifenstücken (natürlich palmfrei) geworben, zum einen aus der Überzeugung heraus, dass dies besser für die Umwelt ist als flüssige Handwaschmittel in nicht recycelbaren Plastikspendern, und zum anderen, weil es ein bewährter Weg zu bester Hygiene ist.

Heute sind 60 % der verkauften Produkte von Lush verpackungsfrei. Ganz gleich, ob du den ersten Schritt weg vom Seifenspender machst oder motiviert bist, zu einer völlig plastikfreien Routine überzugehen – Lush unterstützt dabei.

”Wir lieben Seife! Eine plastikfreie Produktreihe im Namen von SpongeBob Schwammkopf zu kreieren, war eine naheliegende Entscheidung, da die Serie und Marke SpongeBob Schwammkopf eine der ikonischen Figuren ist, die eine schützenswerte Unterwasserwelt repräsentiert. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Paramount Consumer Products und Nickelodeon bei SpongeBob SquarePants: Operation Sea Change .

Diese Zusammenarbeit hat uns sehr viel Spaß gemacht, und Krabby Bathy ist die Innovation für uns – eine Mischung aus Seife, Badebombe und Schaumbad. Die Düfte sind etwas ganz Besonderes – ich denke an tropische Düfte, Ananas und Kokosnuss, einfach traumhafte Kombinationen, die in dieser Kollektion einzigartig sind.” – Melody Morton, Kreativdirektorin von Lush Concepts