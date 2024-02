Lush-Produkte zum Valentinstag 2024 im Test: Gerüche zum Verlieben

BFF Schaumbad

Hiermit dürft ihr euren Allerliebsten feuchtigkeitsverwöhnte Haut mit einer Dosis Bio-Kakaobutter aus fairem Handel schenken, die in diesem Schaumbad mit Vanilleduft verteilt ist. Das BFF Schaumbad funktioniert, indem ihr kleine Teile ins fließende Wasser werft – so entfaltet sich der Schaum am besten. Auch, wenn Lush selbst empfiehlt, das ganze BFF Schaumbad für ein Vollbad zu verwenden, so reicht es eigentlich auch, wenn ihr nur Teile davon gebraucht. Denn im Praxistest war das sehr ausgiebig, und wir haben gern mehr etwas vom Guten! Es riecht allerdings nicht nur toll, das Schaumbad pflegt auch gut – zurück auf der Haut bleibt ein samtig-weiches Gefühl, und ein zarter Vanilleduft bleibt länger an euch haften. Um 8,95 Euro kann es euch gehören!

Passion Duschgel

Mein Favorit ist das Passion-Duschgel, das ihr ab 10,95 Euro für 100 ml erstehen könnt. Denn der Mix aus Rosenextrakt und Passionsfruchtsaft fängt euch sofort ein mit seinem süßen Duft – passend zur tiefroten Farbe. Neben dem starken und unwiderstehlichen Geruch empfängt euch aber auch tatsächlich plastikfreier Glitzer. Keine Sorge, dieser nimmt nicht überhand und sorgt für einen dezenten Glow-up – aber der Glitzerschaum sieht richtig cool aus. Umso besser, da ihr euch sowohl in der Dusche als auch im Bad (als Schaumbad zweckentfremdet) der Passion hingeben dürft. Hier sollte nur gesagt sein, dass ihr den Duft auch wirklich mögen müsst – wer kein Fan von süßen Gerüchen ist, sollte hier Abstand nehmen. Ich persönlich freue mich täglich wieder auf das Duschgel!

Kiss me Quick Duschjelly Erdbeer

Zu den haptisch witzigeren Produkten von Lush gehören zweifelsohne die Duschjellys. So ein Wackelpudding sieht nicht nur lustig aus, sondern fühlt sich dementsprechend auch an – umso besser, wenn er dann auch noch gut funktioniert. Die saftige Mischung namens Kiss Me Quick besteht aus frischem Erdbeersaft und hautberuhigendem Irisch Moos-Extrakt. Das Ergebnis? Nachdem ihr von diesem Duschjelly überall dort, wo ihr es wollt, geküsst wurdet, bleibt nichts als saubere und geschmeidige Haut zurück. Das Weich-Erlebnis wird zudem vom Erdbeerduft sehr gut begleitet – und keine Sorge, so ein Jelly ist widerstandsfähiger, als er anfangs aussieht. Um 9,95 Euro pro Stück gehört so ein Erdbeer-Kussmund euch!