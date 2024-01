Lush feiert den Valentinstag die Liebe mit 34 Produkten

Der 14.2. rückt immer näher, und Lush bietet mit der Valentinstags-Kollektion eine große Auswahl voller kleiner und großer Gesten an. Auch Partys wird es geben!

Die neue Kollektion zum Valentinstag umfasst insgesamt 34 Produkte – davon sind ganze 31 neu. Inspiriert ist die Produktreihe von all den verschiedenen Arten, wie Menschen ihre Liebe zeigen – sei es durch eine große Geste, ein ausgefallenes Geschenk oder eine kleine Geste, wie jemandem ein Bad einlaufen lassen. Jasmyn Ellis, Senior Brand Marketing Lead bei Lush, verrät: „Mit der diesjährigen Valentinstagskollektion wollten wir unsere Kund:innen dazu ermutigen, liebevolle Momente mit sich selbst und anderen zu kreieren und gleichzeitig zeigen, dass es nicht nur eine einzige, binäre Art gibt, diesen Tag zu feiern. Die Kollektion orientiert sich an der Verspieltheit und dem Spaß, der für Lush typisch ist, nichts ist mit einem Lush-Bad zu vergleichen! Wenn ich mich für ein Lieblingsprodukt entscheiden müsste, dann wäre es der Love Burger – so viel Spaß in einem einzigen Produkt!”

In bekannter Lush-Manier umfasst das Sortiment Bade-, Dusch-, Körper-, Gesichts- und Duftprodukte sowie eine Auswahl an Geschenken und umweltfreundlichen Geschenkverpackungen – den sogenannten Knot Wraps. Die Hälfte der Produkte sind unverpackt – die andere Hälfte, ist in recyceltem Plastik verpackt, das Teil des Bring It Back-Programms ist und zum Recyceln zurück in die Lush-Shops gebracht werden kann. Als Dankeschön dafür erhalten Kund:innen pro Behälter 50 Cent auf ihren Einkauf. Die Geschenke sind alle in recyceltem und wiederverwertbarem Papier verpackt, das entweder aus Altpapier, Baumwoll-Resten, Lokta- oder Bananenfasern hergestellt wird. Übrigens wurden mittlerweile fast 4 Millionen weggeworfene Plastikflaschen zu Lush-Geschenkbändern verarbeitet. Die Valentinstagskollektion ist ab sofort in allen Lush Shops und online erhältlich.